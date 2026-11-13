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Política

Como foi o voto de Flávio Bolsonaro sobre o pacote fiscal do governo Lula

Senador rejeitou projeto aprovado por 45 votos a 31 no Senado; durante a campanha, ele havia apresentado o chamado 'tesouraço', para reduzir despesas públicas

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h26 | Atualizado em 13 nov 2026, 11h32
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa branca, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, uma janela escura reflete um prédio com luzes acesas em vários andares, sugerindo um ambiente urbano noturno
REDES - Flávio Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nesta semana (Reprodução/Reprodução)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou contra o projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, aprovado pelo Senado na noite de quinta-feira, 12, por 45 votos a 31. A posição chama atenção pelo contraste com uma das principais promessas econômicas feitas pelo parlamentar durante a campanha presidencial: um corte de aproximadamente 200 bilhões de reais nas despesas públicas, plano que foi anunciado como “tesouraço”.

Flávio participou da votação remotamente, dos Estados Unidos, onde está desde o fim de outubro. Dos quinze senadores do PL que estavam na sessão, doze votaram contra a proposta do governo, entre eles Flávio. Outros dois parlamentares do partido votaram a favor (Izalci Lucas, do DF, e Eduardo Gomes, do TO) e um estava ausente (Jorge Seif, de SC).

O projeto aprovado pelo Senado, o PLP 299/2026, estabelece novas ferramentas para conter o crescimento das despesas e ampliar a arrecadação federal. Entre as medidas estão a redução de benefícios fiscais, novas restrições às compensações tributárias e a possibilidade de ampliar o bloqueio de despesas do Orçamento. O governo estima que as mudanças possam representar um esforço fiscal adicional de 45,1 bilhões de reais a 56,1 bilhões de reais em 2027.

A proposta foi relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), que incorporou alterações ao texto original. Ainda restam quatro destaques a serem analisados pelo Senado antes do envio da matéria à Câmara dos Deputados.

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A votação contrária de Flávio acompanhou a orientação do PL e da liderança da oposição. O líder oposicionista no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a tramitação acelerada e sustentou que o projeto se apoia principalmente no aumento da arrecadação, sem promover uma redução efetiva dos gastos públicos. Para o parlamentar, não há contradição entre defender responsabilidade fiscal e rejeitar a proposta do governo.

O posicionamento, porém, recoloca em discussão o plano econômico apresentado por Flávio durante a disputa presidencial. O projeto de Flávio de cortar 200 bilhões de reais nas despesas públicas equivalia a uma contenção de aproximadamente 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Entre as diretrizes anunciadas estavam a extinção de pelo menos dez ministérios, a redução de cargos comissionados, a revisão de carreiras do funcionalismo e a retomada de privatizações.

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A diferença entre as duas propostas está na composição do ajuste. Enquanto o “tesouraço” anunciado por Flávio tinha como eixo a redução de despesas públicas, o projeto aprovado pelo Senado combina mecanismos de contenção de gastos com medidas para ampliar receitas.

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