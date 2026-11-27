A participação dos filhos marcou o anúncio da terceira gravidez de Heloísa Wolf, mulher de Eduardo Bolsonaro, 42, nesta quinta-feira, 26. Em uma publicação nas redes sociais, a primogênita, Geórgia, 6, aparece segurando uma placa com a inscrição “Vem aí baby 03”, enquanto Jair Henrique exibe uma roupa de bebê com uma mensagem em inglês indicando que o nascimento está previsto para junho de 2027. Vivendo nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, o casal escolheu o Dia de Ação de Graças, tradicional feriado americano, para compartilhar a novidade. “Mais uma vida nos foi confiada! Nossa família está crescendo e nossos corações transbordam de gratidão”, escreveu.

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A maneira como o casal anuncia a chegada dos filhos já chamou a atenção em outras ocasiões. Em maio de 2020, durante o chá revelação da primeira gestação de Heloísa, o então deputado federal utilizou uma arma de fogo para estourar um balão que continha enfeites cor-de-rosa. O registro foi compartilhado nas redes sociais e repercutiu na época.

Já em abril de 2023, Eduardo e Heloísa aproveitaram o domingo de Páscoa para revelar o sexo do segundo filho aos familiares. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a mulher, Michelle Bolsonaro, receberam um ovo de chocolate personalizado com a figura de um bebê de fralda azul. “É macho, um varão”, reagiu o ex-presidente. Desta vez, o casal ainda não revelou o sexo do bebê.

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