Lula x Flávio: o resultado da votação deste domingo em Israel e na Palestina

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 53,09% 10.306 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 30,84% 5.986 VOTOS
GOVERNADOR - AC
5,11%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 44,16% 3.337 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 43,93% 3.319 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,41%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
PP - 11 Lucas Ribeiro 69,00% 59.373 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 21,22% 18.255 VOTOS
GOVERNADOR - PB
4,14%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,11% 24.971 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,89% 16.032 VOTOS
GOVERNADOR - RO
5,28%
PL - 22 Arthur Henrique 53,22% 2.159 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,77% 1.857 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,71%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Política

Lula x Flávio: o resultado da votação deste domingo em Israel e na Palestina

Cenário reflete posicionamentos adotados pelo senador e pelo presidente, crítico da atuação de Israel na guerra em Gaza

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 16h12 | Atualizado em 4 out 2026, 16h25
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Lula x Flávio: o resultado da votação deste domingo em Israel e na Palestina Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu a maioria dos votos em Israel, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu na Palestina. Em Tel Aviv, Flávio arrematou 74,4% dos votos válidos (523), seguido por Lula (92) e pelo candidato do Missão, Renan Santos (27). Já em Ramala, capital administrativa da Palestina, o petista liderou com 93,09% (1.078), ao passo que o senador conquistou 3,97% (46). O terceiro lugar foi ocupado por Clariana Barão (Democracia Cristã), com apenas nove votos.

O cenário reflete os posicionamentos adotados por Flávio e Lula, crítico da atuação de Israel na guerra em Gaza. No ano passado, o presidente acusou Israel de cometer “genocídio” e instou o país a parar com o “vitimismo”. Ele também afirmou que “a maioria do povo judeu não concorda com essa guerra”, definida por ele como “uma vingança de um governo com a possibilidade de criação de um Estado Palestino”.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Em fevereiro de 2024, Israel chegou a declarar Lula persona non grata devido a uma declaração em que comparou as ações do Exército israelense contra os palestinos ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Durante uma fala na cúpula da União Africana, na Etiópia, o mandatário brasileiro afirmou: “Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”.

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+ Lula x Flávio: veja quem venceu na China, Austrália, Filipinas, Japão e em outros países

Flávio, por sua vez, prometeu um maior alinhamento a Israel caso vença a acirrada disputa pela Presidência. Em discurso em um evento promovido por grupos conservadores na Argentina, em junho deste ano, ele afirmou: “A partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão do que nunca da Argentina e de todos os nossos vizinhos. E será também, com orgulho e sem o menor medo de dizer isso, irmão de Israel”.

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Lula e Flávio chegam ao dia da votação no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto travando o duelo mais apertado pela Presidência da República desde a redemocratização do país. Pesquisas divulgadas no sábado pelos institutos Datafolha e Quaest mostram empate técnico entre ambos e deixam em aberto a hipótese de um deles liquidar a eleição sem a necessidade de um segundo turno.

 

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TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Israel
Luiz Inácio Lula da Silva
Palestina
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