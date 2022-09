Como fica o embate Lula x Bolsonaro depois da pesquisa Datafolha

Na edição da semana de Os Três Poderes, os colunistas de VEJA Clarissa Oliveira, José Casado e Matheus Leitão analisam o impacto na corrida eleitoral da pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira. O levantamento registrou os efeitos das manifestações de 7 de Setembro e do pacote de medidas de Bolsonaro. Também na pauta do programa, o apoio de Marina Silva a Lula e os preparativos para o debate VEJA de governadores de São Paulo e do Rio, que será realizado neste sábado, 17, às 18h15, com transmissão pelo site e no SBT.