Como fica o desempenho de Renan Santos em nova pesquisa eleitoral
Candidato oscila entre cenários com Flávio e Michelle na disputa pela Presidência
Na contramão das expectativas dos (poucos) que apostavam em uma grande surpresa a essa altura da corrida eleitoral, a pesquisa eleitoral do Meio/Ideia divulgada nessa quarta-feira, 8, mostra o pré-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) com 2% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Já com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) como representante da sigla nas Eleições de 2026, Renan oscila para 3,5%. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.
Em um eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 45% e Renan 33%. Outros 13,4% disseram que votam em branco ou nulo e 8,6% dos eleitores não souberam opinar.
A diferença entre ambos, no entanto, vem oscilando para menos – dentro da margem de erro – desde o último levantamento. No fim de maio, o petista tinha 46% e Renan 31%. Já em janeiro de 2026, Lula tinha 46,5% e Renan 23,5%.
Enquanto rejeita ser uma sombra de Flávio, a estratégia de Renan para ficar mais conhecido passa pela aposta em conteúdos sobre problemas locais e começa por Norte e Nordeste.
“Chegamos ao mês das convenções partidárias sem que um terceiro candidato tenha se apresentado com chances robustas de vencer a polarização. As campanhas terão de ser criativas se quiserem superar essa barreira”, avalia Flávia Tavares, editora-chefe do Meio, na pesquisa.
Estimulada 1º turno com Flávio Bolsonaro
40,4% – Lula (PT)
32,0% – Flávio Bolsonaro (PL)
04,0% – Ronaldo Caiado (PSD)
02,5% – Romeu Zema (Novo)
02,0% – Aécio Neves (PSDB)
02,0% – Renan Santos (Missão)
01,5% – Augusto Cury (Avante)
02,0% – Outros*
04,1% – Ninguém/Branco/Nulo
09,5% – Não sabe
Estimulada 1º turno com Michelle Bolsonaro
40,4% – Lula (PT)
29,4% – Michelle Bolsonaro (PL)
07,0% – Ronaldo Caiado (PSD)
04,4% – Romeu Zema (Novo)
03,5% – Renan Santos (Missão)
03,2% – Aécio Neves (PSDB)
02,5% – Augusto Cury (Avante)
01,4% – Outros*
02,6% – Ninguém/Branco/Nulo
05,7% – Não sabe
*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).
A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.