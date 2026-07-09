Como fica o desempenho de Renan Santos em nova pesquisa eleitoral

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A pesquisa Meio/Ideia para 2026 revela que Renan Santos (Missão) pontua 2% contra Flávio Bolsonaro e 3,5% contra Michelle Bolsonaro. No 2º turno, alcança 33% frente a Lula, com a diferença diminuindo. Sua estratégia foca em problemas locais, iniciando pelo Norte e Nordeste, buscando superar a polarização.

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Na contramão das expectativas dos (poucos) que apostavam em uma grande surpresa a essa altura da corrida eleitoral, a pesquisa eleitoral do Meio/Ideia divulgada nessa quarta-feira, 8, mostra o pré-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) com 2% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Já com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) como representante da sigla nas Eleições de 2026, Renan oscila para 3,5%. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Em um eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 45% e Renan 33%. Outros 13,4% disseram que votam em branco ou nulo e 8,6% dos eleitores não souberam opinar.

A diferença entre ambos, no entanto, vem oscilando para menos – dentro da margem de erro – desde o último levantamento. No fim de maio, o petista tinha 46% e Renan 31%. Já em janeiro de 2026, Lula tinha 46,5% e Renan 23,5%.

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Enquanto rejeita ser uma sombra de Flávio, a estratégia de Renan para ficar mais conhecido passa pela aposta em conteúdos sobre problemas locais e começa por Norte e Nordeste.

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“Chegamos ao mês das convenções partidárias sem que um terceiro candidato tenha se apresentado com chances robustas de vencer a polarização. As campanhas terão de ser criativas se quiserem superar essa barreira”, avalia Flávia Tavares, editora-chefe do Meio, na pesquisa.

Estimulada 1º turno com Flávio Bolsonaro

40,4% – Lula (PT)

32,0% – Flávio Bolsonaro (PL)

04,0% – Ronaldo Caiado (PSD)

02,5% – Romeu Zema (Novo)

02,0% – Aécio Neves (PSDB)

02,0% – Renan Santos (Missão)

01,5% – Augusto Cury (Avante)

02,0% – Outros*

04,1% – Ninguém/Branco/Nulo

09,5% – Não sabe

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Estimulada 1º turno com Michelle Bolsonaro

40,4% – Lula (PT)

29,4% – Michelle Bolsonaro (PL)

07,0% – Ronaldo Caiado (PSD)

04,4% – Romeu Zema (Novo)

03,5% – Renan Santos (Missão)

03,2% – Aécio Neves (PSDB)

02,5% – Augusto Cury (Avante)

01,4% – Outros*

02,6% – Ninguém/Branco/Nulo

05,7% – Não sabe

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*Soma dos pré-candidatos Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB).

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.