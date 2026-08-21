Como estava o cenário da disputa Lula x Bolsonaro na pesquisa Datafolha de agosto de 2022

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O Datafolha revela nesta sexta-feira os primeiros números da disputa presidencial de 2026, após o registro das candidaturas. A pesquisa atualiza cenários entre Lula e Flávio Bolsonaro, comparando com o panorama de 2022, quando Lula liderava com 47% dos votos. Entenda as projeções e os índices de rejeição.

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O Datafolha divulga nesta sexta-feira, 21 de agosto, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República. O levantamento será o primeiro do instituto depois do fim do prazo para registro das candidaturas de 2026 e atualizará, entre outros cenários, a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A divulgação ocorre quatro anos depois de uma rodada do instituto que ajudava a dimensionar a disputa presidencial de 2022. Em 18 de agosto daquele ano, com a campanha eleitoral recém-iniciada, Lula aparecia com 47% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, tinha 32%.

A diferença entre os dois era de 15 pontos percentuais. Lula mantinha o mesmo percentual registrado na rodada anterior, enquanto Bolsonaro havia passado de 29% para 32%, reduzindo a distância que separava os dois principais candidatos.

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O que mostrava o Datafolha em agosto de 2022?

Na pesquisa de primeiro turno divulgada em 18 de agosto de 2022, Lula aparecia com 47% e Bolsonaro registrava 32%. Ciro Gomes (PDT) vinha em seguida, com 7%, Simone Tebet (MDB) tinha 2% e Vera Lúcia (PSTU), 1%. Os demais candidatos não alcançavam 1%.

Brancos e nulos somavam 6%, enquanto 2% dos entrevistados não sabiam ou não responderam.

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Na comparação com a rodada anterior, de 28 de julho, a principal mudança estava na distância entre os dois líderes. Lula permanecia com 47%, enquanto Bolsonaro avançava de 29% para 32%. A vantagem do petista, portanto, passava de 18 para 15 pontos.

Como estava a disputa em um eventual segundo turno?

A vantagem de Lula também aparecia na simulação de segundo turno. O Datafolha registrava 54% das intenções de voto para o petista e 37% para Bolsonaro.

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Nesse cenário, 8% afirmavam que votariam em branco ou nulo, enquanto 2% não sabiam responder.

O levantamento mostrava ainda uma diferença nos índices de rejeição. Bolsonaro era rejeitado por 51% dos entrevistados, enquanto Lula tinha rejeição de 37%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que o novo Datafolha vai mostrar nesta sexta-feira?

A pesquisa desta sexta-feira terá dados de intenção de voto espontânea e estimulada, quatro simulações de segundo turno, índices de rejeição e avaliação do governo Lula. O instituto também medirá o grau de decisão do eleitor.

No primeiro turno da rodada anterior, realizada em julho, Lula aparecia com 40% das intenções de voto, diante de 32% de Flávio Bolsonaro. Em uma eventual disputa direta entre os dois, o presidente registrava 48%, contra 43% do senador.

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O Datafolha também testará quatro confrontos de segundo turno. Lula será colocado diante de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha divulgado em agosto de 2022 ouviu presencialmente 5.744 eleitores entre os dias 16 e 18 daquele mês. A margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa que será divulgada nesta sexta-feira, 21, ouviu 2.058 eleitores entre 18 e 20 de agosto de 2026. A margem de erro máxima também é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.