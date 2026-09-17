A distância entre Lula e Bolsonaro no Datafolha a três semanas da eleição de 2022

Ler Resumo





O Datafolha divulga nova pesquisa nacional para 2026, com Lula e Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. O levantamento, feito entre 15 e 17 de setembro, compara a disputa atual, que mostra um cenário mais apertado, com a eleição de 2022, quando Lula tinha ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro. Os resultados serão apresentados hoje às 19h15.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 17, uma nova rodada da pesquisa nacional sobre a eleição presidencial de 2026. O levantamento será apresentado a partir das 19h15 e permitirá medir como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pouco mais de duas semanas depois da rodada anterior.

Na última pesquisa, divulgada em 11 de setembro, Lula tinha 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro lugar, com 6%. Em uma eventual disputa de segundo turno, os dois estavam tecnicamente empatados: Lula registrava 46% e Flávio, 44%, diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O novo levantamento ouviu 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Há quatro anos, nesta mesma etapa da campanha em setembro de 2022, a cerca de três semanas do primeiro turno, o Datafolha mostrava Lula com vantagem de 12 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL).

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como estava a disputa três semanas antes da eleição de 2022?

No levantamento realizado entre 13 e 15 de setembro daquele ano, Lula aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registrava 33%. O cenário era considerado estável em relação à rodada anterior, na qual o petista também tinha 45% e o então presidente, 34%.

Ciro Gomes (PDT) aparecia com 8%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%. Soraya Thronicke (União) tinha 2%. Outros candidatos não alcançavam 1%.

Continua após a publicidade

A fotografia daquele momento mostrava, portanto, uma distância maior entre os dois principais candidatos do que a registrada pelo Datafolha na atual disputa presidencial. Na pesquisa de 11 de setembro de 2026, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno era de quatro pontos percentuais.

Como aparecia um segundo turno?

Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tinha 54% das intenções de voto, contra 38% do então presidente, uma diferença de 16 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

O quadro era diferente do registrado atualmente pelo Datafolha. Na rodada de 11 de setembro de 2026, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam tecnicamente empatados, com 46% e 44%, respectivamente.