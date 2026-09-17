🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

A distância entre Lula e Bolsonaro no Datafolha a três semanas da eleição de 2022

Nova rodada do Datafolha para a eleição de 2026 será divulgada nesta quinta, 17

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 13h27 | Atualizado em 17 set 2026, 14h02
Lula x Bolsoanro
Lula e Jair Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR - Dado Galdieri/Bloomberg/Reprodução)
Continua após publicidade
A distância entre Lula e Bolsonaro no Datafolha a três semanas da eleição de 2022 Priorizar nos meus resultados Google

O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 17, uma nova rodada da pesquisa nacional sobre a eleição presidencial de 2026. O levantamento será apresentado a partir das 19h15 e permitirá medir como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) pouco mais de duas semanas depois da rodada anterior.

Na última pesquisa, divulgada em 11 de setembro, Lula tinha 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro lugar, com 6%. Em uma eventual disputa de segundo turno, os dois estavam tecnicamente empatados: Lula registrava 46% e Flávio, 44%, diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O novo levantamento ouviu 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Siga

Há quatro anos, nesta mesma etapa da campanha em setembro de 2022, a cerca de três semanas do primeiro turno, o Datafolha mostrava Lula com vantagem de 12 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL).

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como estava a disputa três semanas antes da eleição de 2022?

No levantamento realizado entre 13 e 15 de setembro daquele ano, Lula aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registrava 33%. O cenário era considerado estável em relação à rodada anterior, na qual o petista também tinha 45% e o então presidente, 34%.

Ciro Gomes (PDT) aparecia com 8%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%. Soraya Thronicke (União) tinha 2%. Outros candidatos não alcançavam 1%.

Continua após a publicidade

A fotografia daquele momento mostrava, portanto, uma distância maior entre os dois principais candidatos do que a registrada pelo Datafolha na atual disputa presidencial. Na pesquisa de 11 de setembro de 2026, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno era de quatro pontos percentuais.

Como aparecia um segundo turno?

Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tinha 54% das intenções de voto, contra 38% do então presidente, uma diferença de 16 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

O quadro era diferente do registrado atualmente pelo Datafolha. Na rodada de 11 de setembro de 2026, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam tecnicamente empatados, com 46% e 44%, respectivamente.

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).