Como estão as rejeições a Lula e a Flávio no segundo turno, segundo pesquisa Quaest

A pesquisa Quaest também mediu a rejeição dos dois candidatos à Presidência. Segundo o levantamento, 54% dos entrevistados afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 53% dizem o mesmo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados afirmam que votariam em Flávio, ante 44% que escolheriam Lula. Apenas 1% dos eleitores afirmaram que estão indecisos e 9% que pretendem votar em branco.

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 14 de outubro. O levantamento ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08729/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral