Como está disputa eleitoral do Paraná, segundo mais nova pesquisa

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Sergio Moro lidera a corrida pelo governo do Paraná com 46,2% das intenções de voto, segundo pesquisa Paraná Pesquisas. O senador tem chances de vencer no primeiro turno. Requião Filho (23,6%) e Sandro Alex (21,5%) disputam o segundo lugar. Acompanhe os detalhes do levantamento e os próximos passos da eleição.

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O senador Sergio Moro (PL-PR) continua liderando as intenções de voto para o governo do Paraná, inclusive com chance de vitória no primeiro turno, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 28. Foram ouvidos 1.280 eleitores de 60 municípios do estado entre os dias 25 e 27 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,8 pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Moro aparece com 46,2% das intenções de voto, enquanto o deputado estadual Requião Filho (PDT) e o secretário governista Sandro Alex (PSD) disputam o segundo lugar, empatados tecnicamente, com vantagem numérica para o primeiro. O pedetista tem 23,6% enquanto o candidato ligado ao governador Ratinho Jr. (PSD) vem logo em seguida, com 21,5%.

Moro é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto Requião Filho conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Sergio Moro: 46,2%

Requião Filho: 23,6%

Sandro Alex: 21,5%

Luiz França: 0,5%

Tayná Miessa: 0,2%

Adriano Funileiro: 0,1%

Doutor Alexandre Salomão: 0,1%

Samuel de Mattos: 0,1%

Não sabe/ Não opinou: 3,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,1%

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O levantamento considerou a possibilidade de que a eleição paranaense seja encerrada já no primeiro turno, quando, ao ter apenas os votos válidos considerados, Sergio Moro pode ultrapassar os 50%, definindo o pleito. Por isso, nenhum cenário de segundo turno foi desenhado pelo instituto nesta pesquisa.

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-02701/2026.