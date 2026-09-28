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Política

Como está disputa eleitoral do Paraná, segundo mais nova pesquisa

Senador Sergio Moro (PL-PR) segue liderando, com chance de vitória no primeiro turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 08h27
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos escuros e terno azul com gravata azul, falando em um microfone; um homem barbudo de cabelos castanhos e terno escuro com gravata cinza; e um homem de cabelos castanhos e terno azul com gravata preta, também falando em um microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex. (Carlos Moura/Agência Senado | Assembleia Legislativa do Paraná | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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O senador Sergio Moro (PL-PR) continua liderando as intenções de voto para o governo do Paraná, inclusive com chance de vitória no primeiro turno, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 28. Foram ouvidos 1.280 eleitores de 60 municípios do estado entre os dias 25 e 27 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,8 pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Moro aparece com 46,2% das intenções de voto, enquanto o deputado estadual Requião Filho (PDT) e o secretário governista Sandro Alex (PSD) disputam o segundo lugar, empatados tecnicamente, com vantagem numérica para o primeiro. O pedetista tem 23,6% enquanto o candidato ligado ao governador Ratinho Jr. (PSD) vem logo em seguida, com 21,5%.

Moro é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto Requião Filho conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira os números abaixo.

Siga

Primeiro turno

  • Sergio Moro: 46,2%
  • Requião Filho: 23,6%
  • Sandro Alex: 21,5%
  • Luiz França: 0,5%
  • Tayná Miessa: 0,2%
  • Adriano Funileiro: 0,1%
  • Doutor Alexandre Salomão: 0,1%
  • Samuel de Mattos: 0,1%
  • Não sabe/ Não opinou: 3,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,1%
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O levantamento considerou a possibilidade de que a eleição paranaense seja encerrada já no primeiro turno, quando, ao ter apenas os votos válidos considerados, Sergio Moro pode ultrapassar os 50%, definindo o pleito. Por isso, nenhum cenário de segundo turno foi desenhado pelo instituto nesta pesquisa.

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-02701/2026.

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