Como está disputa eleitoral do Paraná, segundo mais nova pesquisa
Senador Sergio Moro (PL-PR) segue liderando, com chance de vitória no primeiro turno
O senador Sergio Moro (PL-PR) continua liderando as intenções de voto para o governo do Paraná, inclusive com chance de vitória no primeiro turno, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 28. Foram ouvidos 1.280 eleitores de 60 municípios do estado entre os dias 25 e 27 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,8 pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
Moro aparece com 46,2% das intenções de voto, enquanto o deputado estadual Requião Filho (PDT) e o secretário governista Sandro Alex (PSD) disputam o segundo lugar, empatados tecnicamente, com vantagem numérica para o primeiro. O pedetista tem 23,6% enquanto o candidato ligado ao governador Ratinho Jr. (PSD) vem logo em seguida, com 21,5%.
Moro é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto Requião Filho conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Sergio Moro: 46,2%
- Requião Filho: 23,6%
- Sandro Alex: 21,5%
- Luiz França: 0,5%
- Tayná Miessa: 0,2%
- Adriano Funileiro: 0,1%
- Doutor Alexandre Salomão: 0,1%
- Samuel de Mattos: 0,1%
- Não sabe/ Não opinou: 3,7%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,1%
O levantamento considerou a possibilidade de que a eleição paranaense seja encerrada já no primeiro turno, quando, ao ter apenas os votos válidos considerados, Sergio Moro pode ultrapassar os 50%, definindo o pleito. Por isso, nenhum cenário de segundo turno foi desenhado pelo instituto nesta pesquisa.
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PR-02701/2026.