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Política

Como está disputa de Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel

Levantamento mostra corrida eleitoral no estado pêndulo, onde todos os presidentes precisaram vencer desde a redemocratização para se eleger

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 16h18 | Atualizado em 8 set 2026, 20h06
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Como está disputa de Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno para sua reeleição no estado de Minas Gerais, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Em segundo lugar fica o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que representa o clã ligado a seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira abaixo os números.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 44,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35,4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%
  • Renan Santos (Missão): 6,2%
  • Zema (Novo): 1,9%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,4%
  • Samara (UP): 0,6%
  • Edmilson Costa (PCB): 0,1%
  • Voto branco/nulo: 0,7%
  • Não sei: 0,4%

Segundo turno

Cenário 1:

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  • Lula: 48,7%
  • Flávio Bolsonaro: 42,1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 9,1%

Cenário 2:

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  • Lula: 47,6%
  • Zema: 46,4%
  • Branco / Nulo / Não sei: 6%

Cenário 3:

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  • Lula: 48,4%
  • Ronaldo Caiado: 41,5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 10,1%

Cenário 4:

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  • Lula: 48,6%
  • Renan Santos: 30,5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 20,9%

O governo Lula sob o olhar dos mineiros

Apesar da vantagem de Lula, seu governo é mais desaprovado pelos mineiros do que aprovado.

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Aprovação

  • Aprovo: 46%
  • Não sei: 2%
  • Desaprovo: 52%

Avaliação

  • Ótimo / Bom: 39,1%
  • Regular: 13%
  • Ruim / Péssimo: 47,9%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05852/2026.

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