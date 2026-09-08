Como está disputa de Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel

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Pesquisa AtlasIntel revela que Lula lidera tanto o primeiro quanto o segundo turno para a reeleição em Minas Gerais, mesmo com a desaprovação de seu governo no estado. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar nas intenções de voto. Os dados foram coletados de 1.804 eleitores mineiros entre 30 de agosto e 4 de setembro.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno para sua reeleição no estado de Minas Gerais, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Em segundo lugar fica o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que representa o clã ligado a seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira abaixo os números.

Primeiro turno

Lula (PT): 44,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%

Renan Santos (Missão): 6,2%

Zema (Novo): 1,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,4%

Samara (UP): 0,6%

Edmilson Costa (PCB): 0,1%

Voto branco/nulo: 0,7%

Não sei: 0,4%

Segundo turno