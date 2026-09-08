Como está disputa de Lula e Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel
Levantamento mostra corrida eleitoral no estado pêndulo, onde todos os presidentes precisaram vencer desde a redemocratização para se eleger
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno para sua reeleição no estado de Minas Gerais, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Em segundo lugar fica o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que representa o clã ligado a seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro. Confira abaixo os números.
Primeiro turno
- Lula (PT): 44,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35,4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8,9%
- Renan Santos (Missão): 6,2%
- Zema (Novo): 1,9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,4%
- Samara (UP): 0,6%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Voto branco/nulo: 0,7%
- Não sei: 0,4%
Segundo turno
Cenário 1:
- Lula: 48,7%
- Flávio Bolsonaro: 42,1%
- Branco / Nulo / Não sei: 9,1%
Cenário 2:
- Lula: 47,6%
- Zema: 46,4%
- Branco / Nulo / Não sei: 6%
Cenário 3:
- Lula: 48,4%
- Ronaldo Caiado: 41,5%
- Branco / Nulo / Não sei: 10,1%
Cenário 4:
- Lula: 48,6%
- Renan Santos: 30,5%
- Branco / Nulo / Não sei: 20,9%
O governo Lula sob o olhar dos mineiros
Apesar da vantagem de Lula, seu governo é mais desaprovado pelos mineiros do que aprovado.
Aprovação
- Aprovo: 46%
- Não sei: 2%
- Desaprovo: 52%
Avaliação
- Ótimo / Bom: 39,1%
- Regular: 13%
- Ruim / Péssimo: 47,9%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05852/2026.