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Política

Como está a situação financeira do brasileiros, segundo pesquisa AtlasIntel

Instituto aponta que 36% dos eleitores passaram a conseguir guardar dinheiro em alguma medida entre abril e setembro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 09h59 | Atualizado em 23 set 2026, 10h47
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Aumento dos preços dos alimentos é ponto que mais pesa no orçamento das famílias atualmente, segundo pesquisa (E+/Getty Images)
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A nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23, questionou os brasileiros sobre a situação financeira das famílias. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

A maioria das pessoas, 36%, disse que tem conseguido guardar dinheiro no final do mês em alguma medida. Outros 30,4% disseram que estão conseguindo pagar as contas, mas sem sobrar nada. E 34% disseram que faltou dinheiro em alguns meses ou em todos.

  • Consegui guardar dinheiro com regularidade: 16,3%
  • Consegui guardar dinheiro em alguns meses: 19,7%
  • Dava para pagar tudo, mas sem sobra: 30,4%
  • Faltava dinheiro em alguns meses: 13,9%
  • Faltava dinheiro na maioria dos meses: 19,6%

A situação representou uma virada nas finanças das famílias entre abril e setembro, visto que, antes, a maioria, 40,2%, dizia que faltava dinheiro no final do mês. Confira o movimento no gráfico abaixo.

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Evolução temporal da situação financeira dos brasileiros
Evolução temporal da situação financeira dos brasileiros (AtlasIntel/Reprodução)

Os entrevistados também foram questionados sobre o que mais tem impactado negativamente sua situação financeira. O aumento do preço dos alimentos  e das contas básicas puxam o problema, somando 76,3%. A soma total ultrapassa 100% porque cada entrevistado podia escolher até duas opções.

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  • Aumento do preço dos alimentos (supermercado): 44.2%
  • Aumento das contas básicas (luz, água, gás, internet): 32.1%
  • Dívidas acumuladas / juros altos: 25.0%
  • Impostos: 23.9%
  • Gastos com saúde: 11.1%
  • Aumento do custo do transporte / combustível: 9.5%
  • Aumento do preço de serviços: 5.5%
  • Falta de emprego: 5.3%
  • Gastos com educação: 4.3%
  • Aumento do aluguel / condomínio: 3.9%
  • Outro: 10.1%

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Quando a situação é observada em perspectiva temporal, de abril até setembro, tem-se uma estabilidade do impacto do preço dos alimentos e uma inversão entre as contas básicas, que antes representavam 26,7%, e as dívidas e juros, que caíram de 33,5% para 25% — justamente no período em que o governo federal implementou o programa Desenrola, para sanar dívidas. Confira no gráfico abaixo.

Evolução temporal do que mais pesa na situação financeira dos brasileiros
Evolução temporal do que mais pesa na situação financeira dos brasileiros (AtlasIntel/Reprodução)
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.

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