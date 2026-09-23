Como está a situação financeira do brasileiros, segundo pesquisa AtlasIntel

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Uma pesquisa recente ouviu mais de 5 mil eleitores em todo o país para traçar um panorama da situação financeira dos brasileiros. O levantamento detalha como os cidadãos gerenciam suas finanças e quais fatores, como aumento de preços de alimentos e contas básicas, mais impactam seu orçamento. Descubra os desafios e as tendências que moldam o dia a dia financeiro nacional.

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A nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23, questionou os brasileiros sobre a situação financeira das famílias. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

A maioria das pessoas, 36%, disse que tem conseguido guardar dinheiro no final do mês em alguma medida. Outros 30,4% disseram que estão conseguindo pagar as contas, mas sem sobrar nada. E 34% disseram que faltou dinheiro em alguns meses ou em todos.

Consegui guardar dinheiro com regularidade: 16,3%

Consegui guardar dinheiro em alguns meses: 19,7%

Dava para pagar tudo, mas sem sobra: 30,4%

Faltava dinheiro em alguns meses: 13,9%

Faltava dinheiro na maioria dos meses: 19,6%

A situação representou uma virada nas finanças das famílias entre abril e setembro, visto que, antes, a maioria, 40,2%, dizia que faltava dinheiro no final do mês. Confira o movimento no gráfico abaixo.

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Os entrevistados também foram questionados sobre o que mais tem impactado negativamente sua situação financeira. O aumento do preço dos alimentos e das contas básicas puxam o problema, somando 76,3%. A soma total ultrapassa 100% porque cada entrevistado podia escolher até duas opções.

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Aumento do preço dos alimentos (supermercado): 44.2%

Aumento das contas básicas (luz, água, gás, internet): 32.1%

Dívidas acumuladas / juros altos: 25.0%

Impostos: 23.9%

Gastos com saúde: 11.1%

Aumento do custo do transporte / combustível: 9.5%

Aumento do preço de serviços: 5.5%

Falta de emprego: 5.3%

Gastos com educação: 4.3%

Aumento do aluguel / condomínio: 3.9%

Outro: 10.1%

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Quando a situação é observada em perspectiva temporal, de abril até setembro, tem-se uma estabilidade do impacto do preço dos alimentos e uma inversão entre as contas básicas, que antes representavam 26,7%, e as dívidas e juros, que caíram de 33,5% para 25% — justamente no período em que o governo federal implementou o programa Desenrola, para sanar dívidas. Confira no gráfico abaixo.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.