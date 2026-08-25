Como está a eleição para o Senado em Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest para o Senado em Minas Gerais divulgada nesta terça-feira, 25, mostra a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) na liderança, com 15% das intenções de voto.

No segundo lugar, estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos os candidatos Carlos Viana (PSD), com 8%, Domingos Sávio (PL), com 8%; Marcelo Aro (PP), com 6%; Áurea Carolina (PSOL), com 2%; Marco Antônio Superman (Novo), com 2% e Carlin Moura (Avante), com 2%. Os demais candidatos marcaram entre 0% e 1% e empatam tecnicamente com Áurea, Marco Antônio e Moura, mas não com Viana, Sávio e Aro.

Ainda há grande espaço para mudança: 31% dos entrevistados disseram ainda não saber em quem vão votar e 21%, que vão votar em branco ou anular.

Veja os números da pesquisa para o Senado em Minas Gerais:

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Marília Campos (PT): 15%

Carlos Viana (PSD): 8%

Domingos Sávio (PL): 8%

Marcelo Aro (PP): 6%

Áurea Carolina (PSOL): 2%

Marco Antônio Superman (Novo): 2%

Carlin Moura (Avante): 2%

Gustavo Galassi (PSDB): 1%

Marcelo Heringer (PDT): 1%

Ana Luiza do MLB (UP): 1%

Manoel Carvalho (MDB): 1%

Juiz Ramon Moreira (DC): 1%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%

Arcanjo Pimenta (MDB): 0%

Victória Mello Vic (PSTU): 0%

Fidélis Alcântara (UP): 0%

Tião Pessoa (PCO): 0%

Indecisos: 31%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21%

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.506 eleitores mineiros entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-04060/2026.

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