Como está a disputa pelo Senado em São Paulo na véspera da eleição, segundo a Quaest
Em votos válidos, há empate quádruplo na liderança
Nova pesquisa da Quaest, divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra uma disputa acirrada pelas duas vagas para o Senado em São Paulo, com empate quádruplo na liderança.
Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) estão no mesmo patamar dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com os candidatos do campo da direita à frente numericamente. O levantamento levou em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.
Veja os números da pesquisa Quaest para o Senado em São Paulo:
- Guilherme Derrite (PP): 25%
- André do Prado (PL): 23%
- Marina Silva (Rede): 22%
- Simone Tebet (PSB): 22%
- Guto Schiavetto (Missão): 2%
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%
- Ednelson Cesaretti (PCO): 1%
- Geraldo Rufino (Podemos): 1%
- Soninha Francine (Cidadania): 1%
- Maíra de Souza (UP): 1%
- Marcio Alves (UP): 1%
- Petter Maahs (PCB): 0%
- Weller Gonçalves (PSTU): 0%
- Wiiliam Teixeira (Agir): 0%
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 3.702 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-04726/2026.