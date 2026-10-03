Como está a disputa pelo Senado em São Paulo na véspera da eleição, segundo a Quaest

Nova pesquisa da Quaest, divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra uma disputa acirrada pelas duas vagas para o Senado em São Paulo, com empate quádruplo na liderança.

Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) estão no mesmo patamar dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com os candidatos do campo da direita à frente numericamente. O levantamento levou em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa Quaest para o Senado em São Paulo:

Guilherme Derrite (PP): 25%

André do Prado (PL): 23%

Marina Silva (Rede): 22%

Simone Tebet (PSB): 22%

Guto Schiavetto (Missão): 2%

Dra. Eliana Ferreira (PSTU): 1%

Ednelson Cesaretti (PCO): 1%

Geraldo Rufino (Podemos): 1%

Soninha Francine (Cidadania): 1%

Maíra de Souza (UP): 1%

Marcio Alves (UP): 1%

Petter Maahs (PCB): 0%

Weller Gonçalves (PSTU): 0%

Wiiliam Teixeira (Agir): 0%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 3.702 eleitores paulistas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-04726/2026.

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