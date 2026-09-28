Como está a disputa pelo governo do Goiás, segundo pesquisa

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra como estão as intenções de voto para o governo de Goiás. De acordo com os números obtidos, o atual governador, Daniel Vilela (MDB), que era vice de Ronaldo Caiado (PSD), lidera a disputa.

Na simulação de primeiro turno, o emedebista aparece com 45,6% das intenções de voto, seguido do senador Wilder Morais (PL), que tem 18,5%. Em terceiro lugar, está o ex-presidente nacional do PSDB Marconi Perillo, com 18,4%. Por conta da margem de erro, o segundo e o terceiro colocados estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem Luis Cesar Bueno (PT), com 6,1%, Luciana Amorim (UP), com 0,9%, e Danilo da Silva (PCO), com 0,8%. Outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar, enquanto 5,5% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos ao governo. Marconi Perillo aparece com o maior índice: 41,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele também é ex-deputado federal. Daniel Vilela registra 18,5% de rejeição, seguido por Wilder Morais, com 17,2%, Luis Cesar Bueno, com 10,7%, Luciana Amorim, com 7,8%, e Danilo da Silva, com 5,8%.

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Sobre a pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, ouvindo 1.352 eleitores de 62 municípios de Goiás. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada de 2,7 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos.