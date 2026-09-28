🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Como está a disputa pelo governo do Goiás, segundo pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas desta segunda-feira, 28, mostra liderança do atual governador, Daniel Vilela (MDB)

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h06
Três homens brancos em close-up, da esquerda para a direita: um jovem de camisa xadrez branca falando ao microfone; um homem de terno azul e gravata escura com microfone de lapela; e um homem mais velho de camisa azul clara segurando um microfone
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); o senador Wilder Morais (PL); e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
Como está a disputa pelo governo do Goiás, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra como estão as intenções de voto para o governo de Goiás. De acordo com os números obtidos, o atual governador, Daniel Vilela (MDB), que era vice de Ronaldo Caiado (PSD), lidera a disputa.

Na simulação de primeiro turno, o emedebista aparece com 45,6% das intenções de voto, seguido do senador Wilder Morais (PL), que tem 18,5%. Em terceiro lugar, está o ex-presidente nacional do PSDB Marconi Perillo, com 18,4%. Por conta da margem de erro, o segundo e o terceiro colocados estão tecnicamente empatados.

Na sequência, aparecem Luis Cesar Bueno (PT), com 6,1%, Luciana Amorim (UP), com 0,9%, e Danilo da Silva (PCO), com 0,8%. Outros 4,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar, enquanto 5,5% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos ao governo. Marconi Perillo aparece com o maior índice: 41,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele também é ex-deputado federal. Daniel Vilela registra 18,5% de rejeição, seguido por Wilder Morais, com 17,2%, Luis Cesar Bueno, com 10,7%, Luciana Amorim, com 7,8%, e Danilo da Silva, com 5,8%.

Siga
Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, ouvindo 1.352 eleitores de 62 municípios de Goiás. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada de 2,7 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Paraná Pesquisas
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).