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Política

Como está a disputa pelo governo do Espírito Santo, segundo pesquisa AtlasIntel

Levantamento mostra liderança do candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolin, na disputa estadual, e de Flávio Bolsonaro (PL) na presidencial

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h54 | Atualizado em 3 set 2026, 10h38
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
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Um levantamento da AtlasIntel divulgado nesta quinta-feira, 3, mostra que o candidato do Republicanos lidera a corrida para o governo do Espírito Santo. Na simulação de primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini aparece com 41,1% das intenções de voto. Seu principal adversário, Ricardo Ferraço (MDB), tem 28,7%. Ele é o atual governador e assumiu a cadeira depois de o titular, Renato Casagrande (PSB), sair para disputar uma vaga no Senado.

Depois dos dois, em terceiro lugar está o candidato do PT, Helder Salomão, escolhido por 18,4% dos entrevistados. Breno Barcelos (Missão) fica em quarto, com 6,8%, seguido de Rafael Demuner (UP), com 0,3%. Brancos e nulos somam 0,9%, e os que não souberam ou não quiseram responder são 3,9%.

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Se as eleições fossem agora, Pazolini teria 46% dos votos, contra 39,2% de Ferraço. A diferença entre os dois é de 6,8%, pequena em comparação com a margem de erro. Brancos e nulos são 8%, e 6,8% não souberam ou não quiseram responder.

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Corrida ao Planalto

O levantamento da AtlasIntel também mediu a disputa presidencial no Espírito Santo. De acordo com a pesquisa, se o segundo turno acontecesse agora, Flávio Bolsonaro (PL) venceria Luiz Inácio Lula da Silva com mais de 16 pontos percentuais de folga. O senador aparece com 53,5% das intenções de voto, contra 36,7% do petista. Brancos, nulos e os que não souberam responder são 9,9%.

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A pesquisa compara o atual presidente com todos os potenciais rivais em um eventual segundo turno. Segundo a pesquisa, no Espírito Santo, Lula teria condições de vencer apenas Renan Santos, que aparece com 33,5% das intenções de voto, contra 35,9% do petista. Nesse recorte, brancos, nulos e os que não souberam responder são 30,6%.

Um dos motivos que explicam o mau desempenho de Lula no Espírito Santo são os índices de aprovação e a avaliação que o eleitor do estado faz de seu governo. De acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta, 62% dos entrevistados disseram que desaprovam o governo Lula. O petista também lidera a rejeição no estado: 57,7% dos participantes da pesquisa disseram que não votariam nele de jeito nenhum. No segundo lugar desse ranking, aparece Renan Santos (Missão), com 49%.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa ouviu 1. 194 eleitores do estado do Espírito Santo entre os dias 26 e 31 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

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