Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como estão as intenções de voto na disputa pelo governo do Distrito Federal. Tanto nas simulações de primeiro quanto nas de segundo turno, a atual governadora, Celina Leão (PP), aparece na liderança. Ela era vice de Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o mandato para concorrer ao Senado, o que não aconteceu.

Na simulação de primeiro turno, ela aparece com 39% das intenções de voto — sem considerar os candidatos Arruda (PSD), Elisson (Agir) e Rico Pinheiro (PRTB), que tiveram suas candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. No levantamento anterior, feito no último dia 23, Celina estava com 34% das intenções de voto, cinco pontos a menos do que nesta terça.

Depois dela, aparece Leandro Grass (PT), com 23%, seguido de Paula Belmonte (PSDB), com 9%, Capelli (PSB) com 3% e Kiko Caputo (Novo), com 2%. Professora Samara Mineiro (UP) e Professor Robson (PSTU) têm ambos 1% cada um. Brancos e nulos somam 11% e os que não souberam ou não quiseram responder somam 11% também.

Na simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Celina Leão aparece com 54% das intenções de voto, contra 31% do petista. Nesse cenário, brancos e nulos são 11% enquanto os indecisos são 4%.

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Rejeição

Essa mesma pesquisa mediu também como está a rejeição aos candidatos. Quem lidera esse ranking é Arruda, que já está fora da corrida por decisão do TRE-DF: 57% dos entrevistados disseram o conhecem, mas não votariam nele de jeito nenhum. Depois, quem tem a segunda maior rejeição é Celina, com 44%, seguida seu principal adversário, Leandro Grass, que tem 38%.

Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça, a Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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