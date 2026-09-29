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Política

Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest

Levantamento divulgado nesta terça-feira, 29, mostra que atual governadora, Celina Leão (PP), lidera os cenários tanto de primeiro quanto de segundo turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h35 | Atualizado em 29 set 2026, 18h49
Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass (Matheus Borges/Agência Brasília | Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Quaest Priorize VEJA no Google

Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como estão as intenções de voto na disputa pelo governo do Distrito Federal. Tanto nas simulações de primeiro quanto nas de segundo turno, a atual governadora, Celina Leão (PP), aparece na liderança. Ela era vice de Ibaneis Rocha (MDB), que deixou o mandato para concorrer ao Senado, o que não aconteceu.

Na simulação de primeiro turno, ela aparece com 39% das intenções de voto — sem considerar os candidatos Arruda (PSD), Elisson (Agir) e Rico Pinheiro (PRTB), que tiveram suas candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. No levantamento anterior, feito no último dia 23, Celina estava com 34% das intenções de voto, cinco pontos a menos do que nesta terça.

Depois dela, aparece Leandro Grass (PT), com 23%, seguido de Paula Belmonte (PSDB), com 9%, Capelli (PSB) com 3% e Kiko Caputo (Novo), com 2%. Professora Samara Mineiro (UP) e Professor Robson (PSTU) têm ambos 1% cada um. Brancos e nulos somam 11% e os que não souberam ou não quiseram responder somam 11% também.

Na simulação de segundo turno entre os dois primeiros colocados, Celina Leão aparece com 54% das intenções de voto, contra 31% do petista. Nesse cenário, brancos e nulos são 11% enquanto os indecisos são 4%.

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Rejeição

Essa mesma pesquisa mediu também como está a rejeição aos candidatos. Quem lidera esse ranking é Arruda, que já está fora da corrida por decisão do TRE-DF: 57% dos entrevistados disseram o conhecem, mas não votariam nele de jeito nenhum. Depois, quem tem a segunda maior rejeição é Celina, com 44%, seguida seu principal adversário, Leandro Grass, que tem 38%.

Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça, a Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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