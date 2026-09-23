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Política

Nova pesquisa revela como está a disputa pelo governo de um dos maiores redutos do bolsonarismo

Levantamento divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra também disputa pelas duas vagas ao Senado

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 07h00
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) (Roberto Zacarias/SecomGOVSC/Divulgação)
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Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra como estão as intenções de voto dos moradores de Santa Catarina para o governo do estado. De acordo com os números obtidos pela pesquisa, o atual governador, Jorginho Mello (PL), que busca a reeleição, lidera as intenções de voto e está mais de 42 pontos à frente do seu principal adversário na simulação do primeiro turno.

Nesse recorte, Jorginho Mello tem 58,8% das intenções de voto, seguido de João Rodrigues (PSD), que tem 16,5%. De acordo com os números da pesquisa, se as eleições fossem agora, Mello se reelegeria para o Executivo catarinense ainda no primeiro turno. Depois dos dois primeiros lugares, aparece Gelson Merísio (PSB), com 11,3%. Em quarto, está Marcelo Brigadeiro (Novo) com 1,2%, seguido de Professor Marcus Sodré (Rede) com 1%.

Os outros candidatos não chegam a 1% das intenções de voto. Os que não souberam ou não quiseram responder são 4,6%, enquanto brancos e nulos somam 4,8%.

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Rejeição

O levantamento do Paraná Pesquisas também mediu como está a rejeição dos candidatos ao governo. Quem lidera a lista é Gelson Merísio: 34,3% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele é o candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a passo que Santa Catarina é considerada um reduto bolsonarista.

Depois, aparece Jorginho Mello, com 18,2% de rejeição. Em terceiro lugar figura Bruno Pedreiro do PCO, com 10,9%, seguido por João Rodrigues (9,5%), Marcelo Brigadeiro (8,5%), Ralf Zimmer (7,9%), Professor Marcus Sodré (7,5%) e Laís Chaud (6,7%).

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Disputa ao Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado que cada estado terá, o levantamento do Paraná Pesquisas mostra que Carol de Toni (PL) lidera com 42,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Carlos Bolsonaro (PL), com 36,0%. Depois de sucessivos mandatos como vereador no Rio, ele transferiu o domicílio eleitoral para Santa Catarina. Por conta da margem de erro, o filho do ex-presidente está tecnicamente empatado com Esperidião Amin (PP), que tem 34,2% das intenções de voto.

Depois dos três primeiros colocados, aparecem Décio Lima (PT), com 15,6%, Lunelli (MDB) com 7,2%, e Afrânio Boppré (PSOL) com 6,6%. Os eleitores indecisos ou que não opinaram são 6%, enquanto brancos e nulos somam 6,6%.

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Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados desta quarta-feira, o Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.384 eleitores catarinenses (717 mulheres e 667 homens) distribuídos por 52 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro deste ano. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais que podem oscilar para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

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