Como está a disputa Lula x Flávio, segundo as pesquisas da semana sobre a eleição presidencial

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparece mais acirrada nas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana. Em dois dos três levantamentos, o presidente e o senador estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno. É o caso da Quaest, que registra 43% para Lula e 40% para Flávio, e da BTG/Nexus, com 47% a 44%. A CNT/MDA apresenta o petista à frente por 48% a 39,1%, mas também aponta redução da vantagem em relação à rodada anterior.

No primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio nas três pesquisas. A diferença varia de 5 pontos no levantamento BTG/Nexus a 13,7 pontos na CNT/MDA. Na Quaest, o presidente tem 38%, contra 31% do senador.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que as pesquisas mostram sobre o segundo turno?

A principal diferença entre os levantamentos está no tamanho da vantagem atribuída a Lula. Na Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 14, o presidente tem 43% contra 40% de Flávio. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico.

Na BTG/Nexus, Lula aparece com 47% e Flávio, com 44%. A diferença de três pontos também está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, mantendo os dois em situação de empate técnico.

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Já a CNT/MDA aponta 48% para Lula e 39,1% para Flávio. A distância de 8,9 pontos não coloca os dois em empate técnico. Ainda assim, o resultado mostra uma redução da vantagem do presidente: em junho, ele tinha 49%, contra 37% do senador, uma diferença de 12 pontos.

Os três levantamentos, portanto, registram Lula à frente numericamente no confronto direto, mas com intensidades diferentes. Quaest e BTG/Nexus colocam os dois dentro da margem de erro, enquanto a CNT/MDA aponta vantagem mais ampla para o petista.

Como Flávio se saiu em relação às pesquisas anteriores?

A evolução recente mostra movimentos distintos conforme o instituto. Na Quaest, Lula passou de 44% para 43%, enquanto Flávio avançou de 39% para 40% em relação à rodada anterior. A diferença numérica, que era de cinco pontos, caiu para três.

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No BTG/Nexus, Lula oscilou de 46% para 47%, enquanto Flávio recuou de 45% para 44%. A vantagem do presidente passou de um para três pontos, mas permaneceu dentro da margem de erro.

Na CNT/MDA, Lula recuou de 49% para 48%, enquanto Flávio avançou de 37% para 39,1%. A distância caiu de 12 para 8,9 pontos.

Apesar das diferenças entre os levantamentos, os três mostram Flávio com desempenho mais próximo de Lula do que nas respectivas rodadas anteriores.

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Quem lidera no primeiro turno?

Lula também aparece na frente de Flávio nos três cenários estimulados de primeiro turno.

Na Quaest, o presidente tem 38%, contra 31% do senador. Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 4% cada.

Na BTG/Nexus, Lula marca 40%, seguido por Flávio, com 35%. Caiado tem 5%, Renan Santos, 4%, e Romeu Zema, 3%.

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Na CNT/MDA, a diferença é maior: Lula registra 42,4%, enquanto Flávio tem 28,7%. Caiado aparece com 4%, Zema com 3,8% e Renan Santos com 2,8%.

Os cenários não são integralmente comparáveis entre todos os levantamentos. A própria Quaest informa que não é possível fazer uma comparação direta com sua rodada anterior de primeiro turno porque os nomes testados foram diferentes.

O voto de Lula e Flávio está consolidado?

Os dois principais candidatos apresentam índices elevados de definição de voto nos levantamentos que mediram esse indicador.

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Na BTG/Nexus, 80% dos eleitores de Lula dizem que a escolha já está tomada, percentual que chega a 83% entre os eleitores de Flávio.

Na CNT/MDA, 80% dos eleitores de Lula afirmam que o voto é definitivo, contra 79% entre os eleitores de Flávio. No conjunto dos entrevistados que indicaram alguma escolha, 71,2% dizem ter decisão definitiva e 28,8% admitem que podem mudar de opinião.

Qual dos dois enfrenta maior rejeição?

A BTG/Nexus mostra rejeição elevada nos dois polos: 48% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 50% dizem o mesmo sobre Flávio.

Na CNT/MDA, Flávio também aparece com rejeição superior à de Lula. O senador tem 54,5% de entrevistados que afirmam que não votariam nele, contra 46,2% no caso do presidente.

Na pesquisa espontânea sobre em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Flávio registra 42,1%, ante 39,8% de Lula.

Flávio é o adversário mais competitivo contra Lula?

Nos levantamentos que testaram outros confrontos, Flávio aparece como o adversário mais próximo de Lula no segundo turno.

Na BTG/Nexus, Lula tem 47% contra 40% de Zema, 46% contra 42% de Caiado e 46% contra 37% de Renan Santos. O confronto com Flávio é o único em que a diferença fica dentro da margem de erro.

Na Quaest, Lula também supera os demais adversários fora da situação de empate técnico. O presidente tem 44% contra 37% de Caiado e Renan Santos, e 45% contra 34% de Zema.

Como foram feitas as pesquisas?

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06773/2026.

A BTG/Nexus ouviu 2.001 eleitores por telefone, pelo sistema CATI, entre 7 e 9 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

A CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas entre 5 e 9 de agosto, presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.