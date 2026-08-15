Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

Como está a disputa Lula x Flávio, segundo as pesquisas da semana sobre a eleição presidencial

Quaest e BTG/Nexus mostram empate técnico entre o presidente e o senador em um eventual segundo turno. CNT/MDA traz cenário com petista à frente

Por Redação 15 ago 2026, 11h17 | Atualizado em 15 ago 2026, 11h18
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Como está a disputa Lula x Flávio, segundo as pesquisas da semana sobre a eleição presidencial Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparece mais acirrada nas pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana. Em dois dos três levantamentos, o presidente e o senador estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno. É o caso da Quaest, que registra 43% para Lula e 40% para Flávio, e da BTG/Nexus, com 47% a 44%. A CNT/MDA apresenta o petista à frente por 48% a 39,1%, mas também aponta redução da vantagem em relação à rodada anterior.

No primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio nas três pesquisas. A diferença varia de 5 pontos no levantamento BTG/Nexus a 13,7 pontos na CNT/MDA. Na Quaest, o presidente tem 38%, contra 31% do senador.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que as pesquisas mostram sobre o segundo turno?

A principal diferença entre os levantamentos está no tamanho da vantagem atribuída a Lula. Na Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 14, o presidente tem 43% contra 40% de Flávio. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico.

Na BTG/Nexus, Lula aparece com 47% e Flávio, com 44%. A diferença de três pontos também está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, mantendo os dois em situação de empate técnico.

Siga
Continua após a publicidade

Já a CNT/MDA aponta 48% para Lula e 39,1% para Flávio. A distância de 8,9 pontos não coloca os dois em empate técnico. Ainda assim, o resultado mostra uma redução da vantagem do presidente: em junho, ele tinha 49%, contra 37% do senador, uma diferença de 12 pontos.

Os três levantamentos, portanto, registram Lula à frente numericamente no confronto direto, mas com intensidades diferentes. Quaest e BTG/Nexus colocam os dois dentro da margem de erro, enquanto a CNT/MDA aponta vantagem mais ampla para o petista.

Como Flávio se saiu em relação às pesquisas anteriores?

A evolução recente mostra movimentos distintos conforme o instituto. Na Quaest, Lula passou de 44% para 43%, enquanto Flávio avançou de 39% para 40% em relação à rodada anterior. A diferença numérica, que era de cinco pontos, caiu para três.

Continua após a publicidade

No BTG/Nexus, Lula oscilou de 46% para 47%, enquanto Flávio recuou de 45% para 44%. A vantagem do presidente passou de um para três pontos, mas permaneceu dentro da margem de erro.

Na CNT/MDA, Lula recuou de 49% para 48%, enquanto Flávio avançou de 37% para 39,1%. A distância caiu de 12 para 8,9 pontos.

Apesar das diferenças entre os levantamentos, os três mostram Flávio com desempenho mais próximo de Lula do que nas respectivas rodadas anteriores.

Continua após a publicidade

Quem lidera no primeiro turno?

Lula também aparece na frente de Flávio nos três cenários estimulados de primeiro turno.

Na Quaest, o presidente tem 38%, contra 31% do senador. Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 4% cada.

Na BTG/Nexus, Lula marca 40%, seguido por Flávio, com 35%. Caiado tem 5%, Renan Santos, 4%, e Romeu Zema, 3%.

Continua após a publicidade

Na CNT/MDA, a diferença é maior: Lula registra 42,4%, enquanto Flávio tem 28,7%. Caiado aparece com 4%, Zema com 3,8% e Renan Santos com 2,8%.

Os cenários não são integralmente comparáveis entre todos os levantamentos. A própria Quaest informa que não é possível fazer uma comparação direta com sua rodada anterior de primeiro turno porque os nomes testados foram diferentes.

O voto de Lula e Flávio está consolidado?

Os dois principais candidatos apresentam índices elevados de definição de voto nos levantamentos que mediram esse indicador.

Continua após a publicidade

Na BTG/Nexus, 80% dos eleitores de Lula dizem que a escolha já está tomada, percentual que chega a 83% entre os eleitores de Flávio.

Na CNT/MDA, 80% dos eleitores de Lula afirmam que o voto é definitivo, contra 79% entre os eleitores de Flávio. No conjunto dos entrevistados que indicaram alguma escolha, 71,2% dizem ter decisão definitiva e 28,8% admitem que podem mudar de opinião.

Qual dos dois enfrenta maior rejeição?

A BTG/Nexus mostra rejeição elevada nos dois polos: 48% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 50% dizem o mesmo sobre Flávio.

Na CNT/MDA, Flávio também aparece com rejeição superior à de Lula. O senador tem 54,5% de entrevistados que afirmam que não votariam nele, contra 46,2% no caso do presidente.

Na pesquisa espontânea sobre em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Flávio registra 42,1%, ante 39,8% de Lula.

Flávio é o adversário mais competitivo contra Lula?

Nos levantamentos que testaram outros confrontos, Flávio aparece como o adversário mais próximo de Lula no segundo turno.

Na BTG/Nexus, Lula tem 47% contra 40% de Zema, 46% contra 42% de Caiado e 46% contra 37% de Renan Santos. O confronto com Flávio é o único em que a diferença fica dentro da margem de erro.

Na Quaest, Lula também supera os demais adversários fora da situação de empate técnico. O presidente tem 44% contra 37% de Caiado e Renan Santos, e 45% contra 34% de Zema.

Como foram feitas as pesquisas?

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06773/2026.

A BTG/Nexus ouviu 2.001 eleitores por telefone, pelo sistema CATI, entre 7 e 9 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08428/2026.

A CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas entre 5 e 9 de agosto, presencialmente, em domicílios e pontos de fluxo. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
BTG/Nexus
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Nexus
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).