Como está a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa

Pesquisa Real Time Big Data aponta Flávio Bolsonaro com vantagem sobre Lula em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. O senador do PL lidera com 43% no primeiro turno e 51% no segundo, contra 36% e 43% do petista, respectivamente. O levantamento ouviu 2.000 eleitores com margem de erro de dois pontos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem vantagem de sete pontos percentuais no primeiro turno e oito no segundo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 28. Para fazer o levantamento foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o senador tem 43% das intenções de votos contra 36% do petista. Nenhum outro presidenciável atingiu dois dígitos no território paulista. A vantagem do parlamentar de direita sobe no estado no segundo turno, com ele indo a 51%, enquanto Lula aparece com 43%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Lula (PT): 36%

Renan Santos (Missão): 6%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

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Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno