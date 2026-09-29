Como está a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data foi divulgado na manhã desta terça-feira, 29, a cinco dias do primeiro turno
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem vantagem de sete pontos percentuais no primeiro turno e oito no segundo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 28. Para fazer o levantamento foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o senador tem 43% das intenções de votos contra 36% do petista. Nenhum outro presidenciável atingiu dois dígitos no território paulista. A vantagem do parlamentar de direita sobe no estado no segundo turno, com ele indo a 51%, enquanto Lula aparece com 43%. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Lula (PT): 36%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanchae (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 43%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe / Não respondeu: 3%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09891/2026.