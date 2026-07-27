Como está a disputa Lula x Flávio na região com os maiores colégios eleitorais, segundo pesquisa Datafolha

A nova pesquisa Datafolha indica que a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) segue acirrada no Sudeste, região que reúne o maior contingente de eleitores — São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os maiores colégios eleitorais do país.

No cenário de segundo turno testado pelo instituto, os dois aparecem em empate técnico dentro da margem de erro. Flávio Bolsonaro soma 46% das intenções de voto entre os eleitores do Sudeste, enquanto Lula tem 44%. A diferença de 2 pontos percentuais configura empate técnico e contrasta com a vantagem de cinco pontos do presidente no cenário nacional.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que o Sudeste revela sobre a disputa?

O resultado mostra que a principal região eleitoral do país permanece como um dos espaços mais competitivos da corrida presidencial. Embora Lula lidere o levantamento nacional, o desempenho de Flávio Bolsonaro no Sudeste reduz a distância entre os dois candidatos e evidencia um cenário mais equilibrado.

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O recorte regional também destoa do observado em outras partes do país. No Nordeste, Lula mantém ampla vantagem, enquanto Flávio Bolsonaro apresenta seu melhor desempenho na Região Sul.

Como o resultado se compara ao cenário nacional?

Embora o Sudeste apresente um cenário mais equilibrado, a pesquisa Datafolha mostra que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro varia de forma significativa nas demais regiões do país.

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No Nordeste, Lula amplia sua vantagem e registra 62% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Já no Sul, o cenário se inverte: o senador do PL lidera com 52%, enquanto o presidente soma 36%. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, agrupadas pelo instituto, Flávio também aparece à frente, com 49%, contra 42% de Lula.

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