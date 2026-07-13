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Política

Como está a disputa Lula x Flávio na nova pesquisa BTG/Nexus

Instituto divulgou levantamento sobre a corrida eleitoral para a Presidência

Por Redação 13 jul 2026, 06h38 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h36
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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Como está a disputa Lula x Flávio na nova pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

Nova pesquisa BTG/Nexus mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% de intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições. Os dois estão em um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos do levantamento. Os números são os mesmos da última pesquisa do instituto, divulgada em 29 de junho.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 40% e Flávio tem 34%. Na última pesquisa, o petista tinha 42% e o senador, os mesmos 34%. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos e Romeu Zema, com 4%, Joaquim Barbosa, com 2%, e Aécio Neves, com 1%. O tucano, porém, já retirou sua pré-candidatura. Cabo Daciolo não pontuou na pesquisa.

Confira os números:

Lula (PT): 40%
Flávio Bolsonaro (PL): 34%
Ronaldo Caiado (PSD): 5%
Renan Santos (Missão): 4%
Romeu Zema (Novo): 4%

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Joaquim Barbosa (DC): 2%
Augusto Cury (Avante): 2%
Aécio Neves (PSDB): 1%
Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
Nenhum/Branco/Nulo: 6%

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Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Cenários de segundo turno

Além do confronto entre Lula e Flávio, o levantamento testou o desempenho do petista contra outros três adversários: Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Confira a seguir os números de todos os quatro cenários pesquisados.

Lula x Flávio

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Lula: 47%
Flávio: 40%
Nenhum: 8%
Não sabe: 1%

Lula x Zema

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Lula: 47%
Zema: 40%
Nenhum: 11%
Não sabe:  2%

Lula x Caiado

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Lula: 47%
Caiado: 38%
Nenhum: 13%
Não sabe:  2%

Lula x Renan 
Lula: 49%
Renan: 35%
Nenhum: 14%
Não sabe:  2%

A pesquisa BTG Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone, entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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