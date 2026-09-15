Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa da CNT/MDA

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Uma pesquisa CNT/MDA revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários para a reeleição em 2026. No primeiro turno, ele atinge 40,5% das intenções de voto, superando Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A pesquisa, com margem de erro de 2,2 p.p., aponta uma ligeira oscilação negativa na aprovação do governo, mas mantém o petista na frente.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para sua reeleição em 2026, segundo pesquisa da MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.002 eleitores do país entre os dias 9 e 13 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 40,5% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 30,4%, mais de dez pontos de diferença entre eles. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Apesar da vantagem do petista, a 170ª Pesquisa CNT de Opinião mostra uma oscilação negativa tanto na avaliação do governo Lula quanto em sua aprovação pessoal, dentro da margem de erro.

A pesquisa ainda mostra que 79,8% dos eleitores que indicaram um candidato consideram a decisão definitiva, enquanto 20,2% dizem que ainda podem mudar de escolha. Em agosto, 71,2% afirmavam que a decisão era definitiva.

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Primeiro turno

Aprovação: Aprova: 45,9%

Desaprova: 49,7%

NS/NR: 4,4% A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06902/2026. Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral