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Política

Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa da CNT/MDA

Petista lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para conquistar sua reeleição em outubro de 2026

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 09h00 | Atualizado em 15 set 2026, 17h08
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para sua reeleição em 2026, segundo pesquisa da MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.002 eleitores do país entre os dias 9 e 13 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 40,5% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 30,4%, mais de dez pontos de diferença entre eles. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.

Apesar da vantagem do petista, a 170ª Pesquisa CNT de Opinião mostra uma oscilação negativa tanto na avaliação do governo Lula quanto em sua aprovação pessoal, dentro da margem de erro.

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A pesquisa ainda mostra que 79,8% dos eleitores que indicaram um candidato consideram a decisão definitiva, enquanto 20,2% dizem que ainda podem mudar de escolha. Em agosto, 71,2% afirmavam que a decisão era definitiva.

Definição do voto
Definição do voto (CNT/MDA/Reprodução)
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Primeiro turno

  • Lula: 40,5%
  • Flávio Bolsonaro: 30,4%
  • Escritor Augusto Cury: 6,0%
  • Ronaldo Caiado: 3,0%
  • Renan Santos: 2,7%
  • Pablo Marçal: 1,8% (inelegível)
  • Zema: 1,0%
  • Outros: 1,1%
  • Branco / Nulo: 6,0%
  • Indeciso: 7,5%
Primeiro turno evolução
Primeiro turno evolução (CNT/MDA/Reprodução)
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Segundo turno

No segundo turno, a diferença entre Lula e Flávio cai para 7,3 pontos percentuais, no entanto, com o petista mantendo a liderança. Em relação ao último levantamento, Lula também perdeu vantagem, já que tinha nove pontos a mais que o senador em agosto.

Em outros eventuais cenários de segundo turno, segundo o levantamento da CNT/MDA, Lula também venceria qualquer outro adversário do pleito. Confira os números abaixo.

Cenário 1:

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  • Lula: 47,3%
  • Flávio Bolsonaro: 40,0%
  • Branco/Nulo: 10,2%
  • Indeciso: 2,5%
Evolução temporal do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro
Evolução temporal do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro (CNT/MDA/Reprodução)

Cenário 2:

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  • Lula: 45,3%
  • Escritor Augusto Cury: 38,4%
  • Branco/Nulo: 12,7%
  • Indeciso: 3,6%

Cenário 3:

  • Lula: 46,4%
  • Ronaldo Caiado: 37,3%
  • Branco/Nulo: 13,1%
  • Indeciso: 3,2%
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Cenário 4:

  • Lula: 47,3%
  • Renan Santos: 33,9%
  • Branco/Nulo: 15,7%
  • Indeciso: 3,1%

Cenário 5:

  • Lula: 47,7%
  • Romeu Zema: 34,5%
  • Branco/Nulo: 14,5%
  • Indeciso: 3,3%

O governo Lula sob a visão dos brasileiros

Avaliação:

O instituto calculou que a avaliação é positiva para 33,8% (somando “ótimo”, “bom” e “regular”) e negativa para 39,4% (somando  “ruim” e “péssimo”).

  • Ótimo: 13,2%
  • Bom: 20,6%
  • Regular: 25,4%
  • Ruim: 8,5%
  • Péssimo: 30,9%
  • NS/NR: 1,3%

Aprovação:

  • Aprova: 45,9%
  • Desaprova: 49,7%
  • NS/NR: 4,4%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06902/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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