Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa da CNT/MDA
Petista lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para conquistar sua reeleição em outubro de 2026
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno para sua reeleição em 2026, segundo pesquisa da MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.002 eleitores do país entre os dias 9 e 13 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista tem 40,5% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 30,4%, mais de dez pontos de diferença entre eles. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos.
Apesar da vantagem do petista, a 170ª Pesquisa CNT de Opinião mostra uma oscilação negativa tanto na avaliação do governo Lula quanto em sua aprovação pessoal, dentro da margem de erro.
A pesquisa ainda mostra que 79,8% dos eleitores que indicaram um candidato consideram a decisão definitiva, enquanto 20,2% dizem que ainda podem mudar de escolha. Em agosto, 71,2% afirmavam que a decisão era definitiva.
Primeiro turno
- Lula: 40,5%
- Flávio Bolsonaro: 30,4%
- Escritor Augusto Cury: 6,0%
- Ronaldo Caiado: 3,0%
- Renan Santos: 2,7%
- Pablo Marçal: 1,8% (inelegível)
- Zema: 1,0%
- Outros: 1,1%
- Branco / Nulo: 6,0%
- Indeciso: 7,5%
Segundo turno
No segundo turno, a diferença entre Lula e Flávio cai para 7,3 pontos percentuais, no entanto, com o petista mantendo a liderança. Em relação ao último levantamento, Lula também perdeu vantagem, já que tinha nove pontos a mais que o senador em agosto.
Em outros eventuais cenários de segundo turno, segundo o levantamento da CNT/MDA, Lula também venceria qualquer outro adversário do pleito. Confira os números abaixo.
Cenário 1:
- Lula: 47,3%
- Flávio Bolsonaro: 40,0%
- Branco/Nulo: 10,2%
- Indeciso: 2,5%
Cenário 2:
- Lula: 45,3%
- Escritor Augusto Cury: 38,4%
- Branco/Nulo: 12,7%
- Indeciso: 3,6%
Cenário 3:
- Lula: 46,4%
- Ronaldo Caiado: 37,3%
- Branco/Nulo: 13,1%
- Indeciso: 3,2%
Cenário 4:
- Lula: 47,3%
- Renan Santos: 33,9%
- Branco/Nulo: 15,7%
- Indeciso: 3,1%
Cenário 5:
- Lula: 47,7%
- Romeu Zema: 34,5%
- Branco/Nulo: 14,5%
- Indeciso: 3,3%
O governo Lula sob a visão dos brasileiros
Avaliação:
O instituto calculou que a avaliação é positiva para 33,8% (somando “ótimo”, “bom” e “regular”) e negativa para 39,4% (somando “ruim” e “péssimo”).
- Ótimo: 13,2%
- Bom: 20,6%
- Regular: 25,4%
- Ruim: 8,5%
- Péssimo: 30,9%
- NS/NR: 1,3%
Aprovação:
- Aprova: 45,9%
- Desaprova: 49,7%
- NS/NR: 4,4%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06902/2026.