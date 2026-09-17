Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro no maior colégio do Sul, segundo pesquisa

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Uma pesquisa AtlasIntel revela que Flávio Bolsonaro lidera as intenções de voto no Paraná contra o presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senador do PL alcança 53,7% no primeiro turno. Nos cenários de segundo turno, Lula perderia para todos os adversários testados no estado.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de votos no estado do Paraná para primeiro e segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.794 eleitores do estado entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Flávio tem 53,7% das intenções no primeiro turno, enquanto o petista tem 34%. Nenhum outro candidato chega a ter sequer 5% no estado, que é o maior colégio eleitoral da região Sul do Brasil e o quinto maior do país, com 8.609.026 eleitores aptos a votar, o que representa 5,42% do total.

Primeira turno

Flávio Bolsonaro (PL): 53.7%

Lula (PT): 34.0%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4.1%

Ronaldo Caiado (PSD): 2.2%

Zema (Novo): 1.8%

Renan Santos (Missão): 1.7%

Outros: 0.5%

Voto branco/nulo: 0.4% Não sei: 1.8%

Outros: Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,3%, Clariana Barão (DC) – 0,1%, Samara (UP) – 0,1%. Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Em eventuais cenários de segundo turno, Lula perderia para todos os adversários possíveis no estado do Paraná.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026