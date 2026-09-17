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Política

Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro no maior colégio do Sul, segundo pesquisa

Levantamento do AtlasIntel aponta dificuldade do petista em todos os cenários eleitorais de 2026 no estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h08 | Atualizado em 17 set 2026, 10h07
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
Lula e Flávio Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro no maior colégio do Sul, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de votos no estado do Paraná para primeiro e segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.794 eleitores do estado entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Flávio tem 53,7% das intenções no primeiro turno, enquanto o petista tem 34%. Nenhum outro candidato chega a ter sequer 5% no estado, que é o maior colégio eleitoral da região Sul do Brasil e o quinto maior do país, com 8.609.026 eleitores aptos a votar, o que representa 5,42% do total.

Primeira turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 53.7%
  • Lula (PT): 34.0%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4.1%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2.2%
  • Zema (Novo): 1.8%
  • Renan Santos (Missão): 1.7%
  • Outros: 0.5%
  • Voto branco/nulo: 0.4% Não sei: 1.8%

Outros: Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,3%, Clariana Barão (DC) – 0,1%, Samara (UP) – 0,1%. Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Em eventuais cenários de segundo turno, Lula perderia para todos os adversários possíveis no estado do Paraná.

Cenário 1: 

  • Lula: 38.8%
  • Flávio Bolsonaro (+18.7pp): 57.5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 3.7%
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Cenário 2: 

  • Lula: 38.5%
  • Zema (+12.1pp): 50.6%
  • Branco / Nulo / Não sei: 10.9%
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Cenário 3:

  • Lula: 36.8%
  • Ronaldo Caiado (+13pp): 49.8%
  • Branco / Nulo / Não sei: 13.4%
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Cenário 4: 

  • Lula: 37.3%
  • Escritor Augusto Cury (+8.4pp): 45.7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 17%
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Cenário 5: 

  • Lula (+2.7pp): 38.4%
  • Renan Santos: 35.7%
  • Branco / Nulo / Não sei: 25.9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026

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