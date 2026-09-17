Como está a disputa Lula X Flávio Bolsonaro no maior colégio do Sul, segundo pesquisa
Levantamento do AtlasIntel aponta dificuldade do petista em todos os cenários eleitorais de 2026 no estado
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de votos no estado do Paraná para primeiro e segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.794 eleitores do estado entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Flávio tem 53,7% das intenções no primeiro turno, enquanto o petista tem 34%. Nenhum outro candidato chega a ter sequer 5% no estado, que é o maior colégio eleitoral da região Sul do Brasil e o quinto maior do país, com 8.609.026 eleitores aptos a votar, o que representa 5,42% do total.
Primeira turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 53.7%
- Lula (PT): 34.0%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4.1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2.2%
- Zema (Novo): 1.8%
- Renan Santos (Missão): 1.7%
- Outros: 0.5%
- Voto branco/nulo: 0.4% Não sei: 1.8%
Outros: Rui Costa Pimenta (PCO) – 0,3%, Clariana Barão (DC) – 0,1%, Samara (UP) – 0,1%. Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.
Segundo turno
Em eventuais cenários de segundo turno, Lula perderia para todos os adversários possíveis no estado do Paraná.
Cenário 1:
- Lula: 38.8%
- Flávio Bolsonaro (+18.7pp): 57.5%
- Branco / Nulo / Não sei: 3.7%
Cenário 2:
- Lula: 38.5%
- Zema (+12.1pp): 50.6%
- Branco / Nulo / Não sei: 10.9%
Cenário 3:
- Lula: 36.8%
- Ronaldo Caiado (+13pp): 49.8%
- Branco / Nulo / Não sei: 13.4%
Cenário 4:
- Lula: 37.3%
- Escritor Augusto Cury (+8.4pp): 45.7%
- Branco / Nulo / Não sei: 17%
Cenário 5:
- Lula (+2.7pp): 38.4%
- Renan Santos: 35.7%
- Branco / Nulo / Não sei: 25.9%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026