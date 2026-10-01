Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a três dias da eleição
Instituto divulga seu último levantamento presidencial antes do primeiro turno, que será no domingo, 4
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do de todo o país entre os dias 26 e 30 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem a liderança numérica, com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos, eles estão empatados tecnicamente dentro desse limite. No segundo turno, no entanto, a situação é invertida, com o parlamentar de direita passando a liderar numericamente, com 46%, enquanto Lula vai a 45%.
A pesquisa do Real Time Big Data é a última presidencial que será divulgada pelo instituto antes do primeiro turno, no próximo domingo, 4. Confira abaixo os números e um gráfico que mostra a evolução dos dois principais candidatos no segundo turno, desde março até este momento.
Primeiro turno
- Lula (PT): 43%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 3%
Os candidatos Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
Cenário 1
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu: 4%
Cenário 2
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe / Não respondeu: 4%
Cenário 3
- Lula (PT): 45%
- Zema (Novo): 40%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe / Não respondeu: 6%
Cenário 4
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe / Não respondeu: 8%
Cenário 5
- Lula (PT): 45%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 44%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe / Não respondeu: 5%
Rejeições
A situação está tão polarizada que Lula e Flávio também empatam, desta vez numericamente, na rejeição popular, sendo cada um deles rejeitado por 49% dos entrevistados.
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Renan Santos (Missão): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39%
- Zema (Novo): 34%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 29%
- Samara (UP): 28%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 26%
- Hertz Dias (PSTU): 26%
- Edmilson Costa (PCB): 24%
- Clariana Barão (DC): 23%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS/NR: 1%
O governo Lula na opinião dos brasileiros
Aprovação
- Aprova: 46%
- Desaprova: 52%
- NS/NR: 2%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 33%
- Regular: 21%
- Ruim/Péssimo: 45%
- NS/NR: 1%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09503/2026.