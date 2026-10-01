Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a três dias da eleição

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Pesquisa Real Time Big Data revela empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro e segundo turno. No primeiro, Lula lidera com 43% contra 39%. No segundo, Flávio inverte e lidera com 46% contra 45%. A rejeição também é igual, 49% para ambos. Veja os números completos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do de todo o país entre os dias 26 e 30 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem a liderança numérica, com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos, eles estão empatados tecnicamente dentro desse limite. No segundo turno, no entanto, a situação é invertida, com o parlamentar de direita passando a liderar numericamente, com 46%, enquanto Lula vai a 45%.

A pesquisa do Real Time Big Data é a última presidencial que será divulgada pelo instituto antes do primeiro turno, no próximo domingo, 4. Confira abaixo os números e um gráfico que mostra a evolução dos dois principais candidatos no segundo turno, desde março até este momento.

Primeiro turno

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Renan Santos (Missão): 4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 3%

Os candidatos Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

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Segundo turno

Cenário 1

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 4%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 4%

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Cenário 3

Lula (PT): 45%

Zema (Novo): 40%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Cenário 4

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Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 38%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe / Não respondeu: 8%

Cenário 5

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Lula (PT): 45%

Escritor Augusto Cury (Avante): 44%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe / Não respondeu: 5%

Rejeições

A situação está tão polarizada que Lula e Flávio também empatam, desta vez numericamente, na rejeição popular, sendo cada um deles rejeitado por 49% dos entrevistados.

Lula (PT): 49%

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Renan Santos (Missão): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Zema (Novo): 34%

Rui Costa Pimenta (PCO): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 33%

Leonardo Avalanche (PRTB): 29%

Samara (UP): 28%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 26%

Hertz Dias (PSTU): 26%

Edmilson Costa (PCB): 24%

Clariana Barão (DC): 23%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS/NR: 1%

O governo Lula na opinião dos brasileiros

Aprovação

Aprova: 46%

Desaprova: 52%

NS/NR: 2%

Avaliação

Ótimo/Bom: 33%

Regular: 21%

Ruim/Péssimo: 45%

NS/NR: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09503/2026.