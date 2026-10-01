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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a três dias da eleição

Instituto divulga seu último levantamento presidencial antes do primeiro turno, que será no domingo, 4

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 07h00
lula e flávio
Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)  (Evaristo Sá/AFP)
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Nova pesquisa Real Time Big Data mostra como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a três dias da eleição Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do de todo o país entre os dias 26 e 30 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem a liderança numérica, com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos, eles estão empatados tecnicamente dentro desse limite. No segundo turno, no entanto, a situação é invertida, com o parlamentar de direita passando a liderar numericamente, com 46%, enquanto Lula vai a 45%.

A pesquisa do Real Time Big Data é a última presidencial que será divulgada pelo instituto antes do primeiro turno, no próximo domingo, 4. Confira abaixo os números e um gráfico que mostra a evolução dos dois principais candidatos no segundo turno, desde março até este momento.

Siga

Primeiro turno

  • Lula (PT): 43%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 3%

Os candidatos Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

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Segundo turno

Cenário 1

  • Lula (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu: 4%
Gráfico de linhas mostrando a evolução temporal das intenções de voto para o 2º turno. Lula (vermelho) e Flávio Bolsonaro (azul) oscilam entre 40% e 45%. Lula inicia em 42% e termina em 45%, enquanto Bolsonaro começa em 41% e finaliza em 40%. Branco/Nulo (cinza) e NS/NR (preto) permanecem abaixo de 10%
Evolução temporal das intenções de voto (2º turno) – Real Time Big Data (./VEJA)
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 43%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sabe / Não respondeu: 4%
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Cenário 3

  • Lula (PT): 45%
  • Zema (Novo): 40%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe / Não respondeu: 6%

Cenário 4

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  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe / Não respondeu: 8%

Cenário 5

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  • Lula (PT): 45%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 44%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe / Não respondeu: 5%

Rejeições

A situação está tão polarizada que Lula e Flávio também empatam, desta vez numericamente, na rejeição popular, sendo cada um deles rejeitado por 49% dos entrevistados.

  • Lula (PT): 49%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Renan Santos (Missão): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 39%
  • Zema (Novo): 34%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 29%
  • Samara (UP): 28%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 26%
  • Hertz Dias (PSTU): 26%
  • Edmilson Costa (PCB): 24%
  • Clariana Barão (DC): 23%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS/NR: 1%

O governo Lula na opinião dos brasileiros

Aprovação

  • Aprova: 46%
  • Desaprova: 52%
  • NS/NR: 2%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 33%
  • Regular: 21%
  • Ruim/Péssimo: 45%
  • NS/NR: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09503/2026.

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TAGS:
Eleições 2026
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