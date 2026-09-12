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Como está a disputa entre Lula e Flávio no Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 22, mostra como está a disputa pela Presidência da República entre os eleitores do estado do RJ

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 19h15 | Atualizado em 13 set 2026, 07h00
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 12, mostra Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Rio de Janeiro. O senador aparece com 39% das intenções de voto, contra 35% do presidente. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em agosto, Flávio oscilou de 41% para 39%, enquanto Lula passou de 36% para 35%. A diferença entre os dois, portanto, ficou em quatro pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob os números RJ-09217/2026 e BR-06361/2026.

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Cury cresce e chega a 5%

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 5% das intenções de voto. Ele tinha 2% no levantamento anterior. Renan Santos (Missão) passou de 3% para 4%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) oscilou de 2% para 3%.

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Romeu Zema (Novo) manteve 2%. Wilson Grassi (Democrata) e Samara Martins (UP) aparecem com 1% cada.

Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não chegaram a 1%. Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) também não pontuaram. Hertz foi incluído como opção nesta rodada, mas não havia sido citado no levantamento anterior.

Outros 7% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 3% se declararam indecisos.

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No levantamento nacional divulgado pelo Datafolha na sexta-feira, 11, o cenário era diferente: Lula tinha 39%, contra 35% de Flávio. Augusto Cury aparecia com 6%, seguido por Caiado, com 4%, Renan Santos, com 3%, e Zema, com 2%.

Inclusão de Pablo Marçal no cenário

O Datafolha também testou um segundo cenário para o primeiro turno, desta vez incluindo Pablo Marçal (PRTB) entre os candidatos. Marçal está inelegível em razão de uma condenação na Justiça Eleitoral, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deverá analisar a possibilidade de sua candidatura.

A presença do ex-candidato, segundo os números do instituto, não altera significativamente a disputa no Rio. Flávio aparece novamente com 39%, enquanto Lula tem 35%. Em agosto, os dois tinham 38% e 37%, respectivamente, nesse cenário.

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Augusto Cury aparece mais uma vez com 5%, seguido por Renan Santos, com 4%, e Caiado, com 3%. Zema tem 2%, enquanto Marçal registra 1%. Samara Martins também aparece com 1%.

Nesse cenário, 7% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 3% estão indecisos.

Flávio mantém vantagem no segundo turno e governo Lula é desaprovado por 57%

Na simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, a vantagem do senador é maior. Flávio tem 49% das intenções de voto no Rio, mesmo percentual registrado em agosto. Lula aparece com 41%, contra 40% na pesquisa anterior. Outros 8% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 2% não souberam responder.

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A pesquisa também mediu a avaliação dos eleitores fluminenses sobre o governo Lula. A desaprovação passou de 56% em agosto para 57% agora. Já 39% dizem aprovar a administração federal, contra 40% no levantamento anterior. Outros 4% não souberam responder.

Quando a pergunta é sobre a avaliação do governo, 50% dos entrevistados classificam a gestão como ruim ou péssima. O índice era de 48% em agosto.

A parcela que considera o governo ótimo ou bom permaneceu em 27%, enquanto 23% o classificam como regular. 1% não soube responder.

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