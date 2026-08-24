Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data desta segunda-feira, 24, mostra liderança do senador sobre o petista por cinco pontos de diferença no primeiro e no segundo turno
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue liderando as intenções de voto no primeiro e no segundo turno no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre osdias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
Segundo a pesquisa, ele tem cinco pontos percentuais a mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois momentos. Confira abaixo os números.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 33%
- Renan Santos (Missão): 7%
- Pablo Marçal (PRTB): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Zema (Novo): 3%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não soube / Não respondeu: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Heritz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Lula (PT): 44%
- Nulo/Branco: 3%
- Não soube / Não respondeu: 4%
Rejeições
O quadro reflete as rejeições dos políticos junto ao eleitorado paulista. Questionados, 51% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Lula, enquanto outros 49% disseram que não votariam em Flávio Bolsonaro. Veja abaixo o nível de rejeição dos políticos no estado.
- Lula (PT): 51%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Pablo Marçal (PRTB): 36%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 34%
- Zema (Novo): 33%
- Samara (UP): 33%
- Renan Santos (Missão): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
- Hertz Dias (PSTU): 27%
- Edmilson Costa (PCB): 27%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
- Clariana Barão (DC): 26%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- Não soube / Não respondeu: 2%
O governo Lula na visão do eleitor de São Paulo
No geral, a avaliação do presidente Lula para o eleitorado paulista é negativa, com 55% desaprovando a atual gestão federal.
Aprovação
- Aprova: 41%
- Desaprova: 55%
- Não soube / Não respondeu: 4%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 25%
- Regular: 32%
- Ruim/Péssimo: 40%
- Não soube / Não respondeu: 3%