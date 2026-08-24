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Política

Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data desta segunda-feira, 24, mostra liderança do senador sobre o petista por cinco pontos de diferença no primeiro e no segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h40 | Atualizado em 24 ago 2026, 08h55
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
Presidente Lula (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são os principais adversários entre os presidenciáveis de 2026 (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue liderando as intenções de voto no primeiro e no segundo turno no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre osdias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Segundo a pesquisa, ele tem cinco pontos percentuais a mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois momentos. Confira abaixo os números.

Primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Lula (PT): 33%
  • Renan Santos (Missão): 7%
  • Pablo Marçal (PRTB): 7%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Zema (Novo): 3%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não soube / Não respondeu: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Heritz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.

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Segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Lula (PT): 44%
  • Nulo/Branco: 3%
  • Não soube / Não respondeu: 4%

Rejeições

O quadro reflete as rejeições dos políticos junto ao eleitorado paulista. Questionados, 51% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Lula, enquanto outros 49% disseram que não votariam em Flávio Bolsonaro. Veja abaixo o nível de rejeição dos políticos no estado.

  • Lula (PT): 51%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Pablo Marçal (PRTB): 36%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 34%
  • Zema (Novo): 33%
  • Samara (UP): 33%
  • Renan Santos (Missão): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
  • Hertz Dias (PSTU): 27%
  • Edmilson Costa (PCB): 27%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
  • Clariana Barão (DC): 26%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • Não soube / Não respondeu: 2%
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O governo Lula na visão do eleitor de São Paulo

No geral, a avaliação do presidente Lula para o eleitorado paulista é negativa, com 55% desaprovando a atual gestão federal.

Aprovação

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  • Aprova: 41%
  • Desaprova: 55%
  • Não soube / Não respondeu: 4%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 25%
  • Regular: 32%
  • Ruim/Péssimo: 40%
  • Não soube / Não respondeu: 3%
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Eleições 2026
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