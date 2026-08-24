Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil, segundo nova pesquisa

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data revela os cenários eleitorais em São Paulo para o primeiro e segundo turno, com destaque para Flávio Bolsonaro e Lula. O levantamento também detalha as taxas de rejeição dos candidatos e a avaliação do governo Lula pelos eleitores paulistas.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue liderando as intenções de voto no primeiro e no segundo turno no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta segunda-feira, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre osdias 19 e 22 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

Segundo a pesquisa, ele tem cinco pontos percentuais a mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois momentos. Confira abaixo os números.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Lula (PT): 33%

Renan Santos (Missão): 7%

Pablo Marçal (PRTB): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Zema (Novo): 3%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não soube / Não respondeu: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Heritz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 44%

Nulo/Branco: 3%

Não soube / Não respondeu: 4%

Rejeições

O quadro reflete as rejeições dos políticos junto ao eleitorado paulista. Questionados, 51% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Lula, enquanto outros 49% disseram que não votariam em Flávio Bolsonaro. Veja abaixo o nível de rejeição dos políticos no estado.

Lula (PT): 51%

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Pablo Marçal (PRTB): 36%

Rui Costa Pimenta (PCO): 34%

Zema (Novo): 33%

Samara (UP): 33%

Renan Santos (Missão): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 28%

Hertz Dias (PSTU): 27%

Edmilson Costa (PCB): 27%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%

Clariana Barão (DC): 26%

Poderia Votar em Todos: 2%

Não soube / Não respondeu: 2%

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O governo Lula na visão do eleitor de São Paulo

No geral, a avaliação do presidente Lula para o eleitorado paulista é negativa, com 55% desaprovando a atual gestão federal.

Aprovação

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Aprova: 41%

Desaprova: 55%

Não soube / Não respondeu: 4%

Avaliação

Ótimo/Bom: 25%

Regular: 32%

Ruim/Péssimo: 40%

Não soube / Não respondeu: 3%