Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa
Petista mantém larga vantagem, passando do dobro das intenções de votos do adversário no segundo turno, como aponta levanamento do Real Time Big Data
A disputa presidencial na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e o maior do Nordeste, dá evidente vantagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador Flávio Bolsonar (PL-RJ), segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, o petista tem 55% das intenções de voto, e ele consegue elevar o patamar para 61% no segundo turno. Ao passo em que o senador tem 24% no primeiro e chega a 30% no segundo. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Lula (PT): 55%
- Flávio Bolsonaro (PL): 24%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 4%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
- Lula (PT): 61%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Nulo / Branco: 6%
- Não sabe / Não respondeu: 3%
Rejeições
Um ponto que explica o favoritismo de Lula no estado está nas rejeições. Diferentemente do cenário nacional, ele aparece em quarto lugar apenas, com 32% de rejeição popular, enquanto Flávio é o mais rejeitado, com 57%.
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Pablo Marçal (PRTB): 41%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Lula (PT): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 27%
- Zema (Novo): 25%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
- Edmilson Costa (PCB): 22%
- Hertz Dias (PSTU): 19%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%
- Samara (UP): 18%
- Clariana Barão (DC): 16%
- Poderia Votar em Todos: 1%
- NS / NR: 1%
O governo Lula sob o olhar dos baianos
Além disso, a gestão federal do petista é majoritariamente aprovada pela população da Bahia.
Aprovação
- Aprova: 61%
- Desaprova: 37%
- NS / NR: 2%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 39%
- Regular: 33%
- Ruim/Péssimo: 27%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06566/2026.