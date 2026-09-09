🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

Petista mantém larga vantagem, passando do dobro das intenções de votos do adversário no segundo turno, como aponta levanamento do Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 10h35 | Atualizado em 9 set 2026, 11h37
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
Lula e Flávio Bolsonaro (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa presidencial na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e o maior do Nordeste, dá evidente vantagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador Flávio Bolsonar (PL-RJ), segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 55% das intenções de voto, e ele consegue elevar o patamar para 61% no segundo turno. Ao passo em que o senador tem 24% no primeiro e chega a 30% no segundo. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 55%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 24%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Pablo Marçal (PRTB): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 4%
  • NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Siga

Segundo turno

  • Lula (PT): 61%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Nulo / Branco: 6%
  • Não sabe / Não respondeu: 3%
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

Um ponto que explica o favoritismo de Lula no estado está nas rejeições. Diferentemente do cenário nacional, ele aparece em quarto lugar apenas, com 32% de rejeição popular, enquanto Flávio é o mais rejeitado, com 57%.

  • Flávio Bolsonaro (PL): 57%
  • Pablo Marçal (PRTB): 41%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Lula (PT): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 27%
  • Zema (Novo): 25%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 22%
  • Edmilson Costa (PCB): 22%
  • Hertz Dias (PSTU): 19%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%
  • Samara (UP): 18%
  • Clariana Barão (DC): 16%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • NS / NR: 1%
Continua após a publicidade

O governo Lula sob o olhar dos baianos

Além disso, a gestão federal do petista é majoritariamente aprovada pela população da Bahia.

Aprovação

Continua após a publicidade
  • Aprova: 61%
  • Desaprova: 37%
  • NS / NR: 2%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 39%
  • Regular: 33%
  • Ruim/Péssimo: 27%
  • NS / NR: 1%
Continua após a publicidade

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06566/2026.

Publicidade
TAGS:
Bahia
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).