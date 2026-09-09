Como está a disputa entre Lula e Flávio no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

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Uma pesquisa Real Time Big Data revela que Luiz Inácio Lula da Silva tem grande vantagem sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país. O petista lidera no primeiro e segundo turno, com menor rejeição e alta aprovação de seu governo. Confira os detalhes do levantamento no texto.

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A disputa presidencial na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e o maior do Nordeste, dá evidente vantagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o senador Flávio Bolsonar (PL-RJ), segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 4 e 8 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, o petista tem 55% das intenções de voto, e ele consegue elevar o patamar para 61% no segundo turno. Ao passo em que o senador tem 24% no primeiro e chega a 30% no segundo. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 24%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Nulo / Branco: 4%

NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

Segundo turno

Lula (PT): 61%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Nulo / Branco: 6%

Não sabe / Não respondeu: 3%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Rejeições

Um ponto que explica o favoritismo de Lula no estado está nas rejeições. Diferentemente do cenário nacional, ele aparece em quarto lugar apenas, com 32% de rejeição popular, enquanto Flávio é o mais rejeitado, com 57%.

Flávio Bolsonaro (PL): 57%

Pablo Marçal (PRTB): 41%

Renan Santos (Missão): 38%

Lula (PT): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 27%

Zema (Novo): 25%

Escritor Augusto Cury (Avante): 24%

Rui Costa Pimenta (PCO): 22%

Edmilson Costa (PCB): 22%

Hertz Dias (PSTU): 19%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 19%

Samara (UP): 18%

Clariana Barão (DC): 16%

Poderia Votar em Todos: 1%

NS / NR: 1%

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O governo Lula sob o olhar dos baianos

Além disso, a gestão federal do petista é majoritariamente aprovada pela população da Bahia.

Aprovação

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Aprova: 61%

Desaprova: 37%

NS / NR: 2%

Avaliação

Ótimo/Bom: 39%

Regular: 33%

Ruim/Péssimo: 27%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06566/2026.