Como está a disputa entre Lula e Flávio em cada região do Brasil, segundo nova pesquisa Real Time Big Data

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Nova pesquisa Real Time Big Data revela um cenário presidencial regionalmente dividido entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula lidera nacionalmente (38% a 30%), com forte vantagem no Nordeste, enquanto Flávio se destaca no Sul. Sudeste, Norte e Centro-Oeste mostram disputas acirradas e percentuais próximos entre os dois. Detalhes regionais e outros candidatos são apresentados.

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A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a corrida presidencial mostra um país dividido regionalmente na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. No cenário de primeiro turno sem Pablo Marçal, Lula alcança 56% das intenções de voto no Nordeste, sua maior vantagem, enquanto Flávio registra 39% no Sul, ante 27% do presidente. No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, os dois aparecem praticamente lado a lado numericamente: 31% para Flávio e 30% para Lula.

No resultado nacional desse cenário, Lula lidera com 38%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 30%. Augusto Cury aparece na terceira posição, com 11%, Renan Santos tem 7%, Ronaldo Caiado, 4%, e Romeu Zema, 2%. Outros candidatos somam 2%, brancos e nulos são 3%, e 3% não souberam ou não responderam.

Onde Lula abre sua maior vantagem?

O Nordeste é, de longe, a região em que Lula apresenta seu melhor desempenho. O presidente chega a 56% das intenções de voto, contra 21% de Flávio Bolsonaro, uma diferença numérica de 35 pontos percentuais.

Augusto Cury aparece com 7%, Renan Santos tem 4%, Ronaldo Caiado, 3%, e Zema, 1%. Outros candidatos somam 3%, enquanto brancos e nulos representam 2% e 3% não souberam responder.

Em qual região Flávio tem sua maior vantagem?

O Sul apresenta o quadro oposto. Flávio Bolsonaro registra 39% das intenções de voto, enquanto Lula tem 27%, uma vantagem numérica de 12 pontos para o senador.

Augusto Cury aparece com 11%, e Renan Santos chega a 8%. Caiado tem 4% e Zema, 1%. Brancos e nulos somam 4%, e 5% não souberam ou não responderam.

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Como está a disputa no Sudeste?

No Sudeste, Lula e Flávio aparecem separados por apenas 1 ponto percentual. Flávio marca 31%, e Lula, 30%.

A região também concentra bons resultados de candidatos que aparecem abaixo dos dois líderes nacionalmente. Augusto Cury chega a 14%, enquanto Renan Santos registra 10%. Caiado tem 5% e Zema, 3%.

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O cenário deixa Lula e Flávio numericamente muito próximos na região mais populosa do país, enquanto Cury e Renan alcançam percentuais superiores aos seus resultados nacionais.

O que acontece no Norte?

No Norte, Lula e Flávio aparecem exatamente empatados numericamente, com 37% das intenções de voto cada.

Augusto Cury tem 7%, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, e Zema registra 1%. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

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E como fica o Centro-Oeste?

No Centro-Oeste, Flávio aparece numericamente à frente, com 35%, contra 32% de Lula.

Ronaldo Caiado registra seu melhor desempenho regional, com 9%, empatado numericamente com Augusto Cury, também com 9%. Renan Santos tem 4% e Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%, brancos e nulos chegam a 5%, e 4% não souberam responder.

O mapa regional mostra, portanto, vantagens mais amplas para Lula no Nordeste e para Flávio no Sul, enquanto Sudeste, Norte e Centro-Oeste apresentam diferenças numéricas bem menores entre os dois principais candidatos.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 27 e 31 de agosto. O levantamento foi realizado por telefone, tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03490/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.