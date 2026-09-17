Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa AtlasIntel

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Pesquisa AtlasIntel revela um cenário de empate técnico no segundo turno presidencial: Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula por 0,4 ponto percentual. O levantamento, feito com 5.018 eleitores, detalha também as intenções de voto no primeiro turno e outros confrontos diretos. Confira os números completos.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente as intenções de votos para o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por uma diferença de 0,4 ponto percentual, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. O cenário é de empate técnico. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Apesar disso, a liderança no primeiro turno é do petista, que tem 44,1% das intenções de votos contra 41,7% do parlamentar de direita — mostrando um dos maiores avanços de Flávio Bolsonaro nessa etapa eleitoral, até então, ele não havia conseguido aparecer com mais de 40%. Confira os números abaixo e a evolução temporal de cada candidato no primeiro gráfico.

Outro elemento importante é uma queda do escritor Augusto Cury (Avante), que antes estava em terceiro lugar e agora aparece em quarto com 3,5%, e a retomada do empresário Renan Santos (Missão) para a terceira posição, com 5,1%. Além de Lula e Flávio, nenhum outro nome chegou a atingir dois dígitos.

Primeiro turno

Lula (PT): 44,1%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%

Renan Santos (Missão): 5,1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,7%

Zema (Novo): 1,1%

Samara Martins (UP): 0,7%

Voto branco ou nulo: 1,6%

Não sei: 0,5%

Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Segundo turno

Nos eventuais cenários de segundo turno desenhados pela AtlasIntel, Lula venceria quase todos os seus adversários, exceto Flávio Bolsonaro, que tem 0,4 ponto a mais que o petista — criando um cenário de empate técnico entre eles.

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Cenário 1:

Flávio Bolsonaro: 47,2% (+0,4 pp)

Lula: 46,8%

Outros / Nenhum / Indecisos: 6%

No último levantamento, de 9 de setembro, Flávio já superava Lula por 0,2 ponto e, agora, continua demonstrando crescimento, mas dentro da margem de erro.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2:

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Lula: 46,3% (+2,6 pp)

Romeu Zema: 43,7%

Outros / Nenhum / Indecisos: 10,1%

Na pesquisa anterior da AtlasIntel, Zema aparecia com chance de vitória sobre Lula por 0,2 ponto, também dentro da margem de erro, o que representa uma virada do petista sobre ele agora.

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Cenário 3:

Lula: 46% (+4,3 pp)

Ronaldo Caiado: 41,7%

Outros / Nenhum / Indecisos: 12,3%

Lula também avançou sobre Caiado, visto que no levantamento anterior ambos empatavam numericamente em um cenário de segundo turno.

Cenário 4:

Lula: 45,6% (+7,8 pp)

Augusto Cury: 37,8%

Outros / Nenhum / Indecisos: 16,6%

O avanço do presidente também se viu em um embate contra Cury, já que a distancia anterior era de 2,7 pontos, subindo agora para 7,8.

Cenário 5:

Lula: 46,1% (+16,4 pp)

Renan Santos: 29,7%

Outros / Nenhum / Indecisos: 24,2%

A mesma evolução de Lula foi registrada contra Renan Santos, que antes perderia por uma diferença de 12,2 pontos, e agora de 16,4.

Rejeições

Entre todos os candidatos, a maior rejeição registrada ficou com o presidente Lula, que tem 52% nesse quesito, superando Flávio, que aparece com 50,2%.

Lula (PT): 52,0%

Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%

Renan Santos (Missão): 39,1%

Jair Bolsonaro (PL): 38,5%

Romeu Zema (Novo): 30,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 28,8%

Augusto Cury (Avante): 28,6%

Nenhum destes: 0,7%

O governo Lula sob a visão dos brasileiros

O petista também amarga resultados majoritariamente negativos na avaliação e aprovação de seu governo.

Avaliação do governo

Ruim/Péssimo: 51,5%

Ótimo/Bom: 40,9%

Regular: 7,6%

Aprovação do governo

Desaprovo: 53,6%

Aprovo: 45,4%

Não sei: 0,9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.