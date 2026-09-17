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Política

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa AtlasIntel

Candidatos estão empatados tecnicamente na margem de erro de um ponto, mas vantagem numérica é do senador do PL

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 07h13 | Atualizado em 17 set 2026, 10h53
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo nova pesquisa AtlasIntel Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente as intenções de votos para o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por uma diferença de 0,4 ponto percentual, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. O cenário é de empate técnico. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Apesar disso, a liderança no primeiro turno é do petista, que tem 44,1% das intenções de votos contra 41,7% do parlamentar de direita — mostrando um dos maiores avanços de Flávio Bolsonaro nessa etapa eleitoral, até então, ele não havia conseguido aparecer com mais de 40%. Confira os números abaixo e a evolução temporal de cada candidato no primeiro gráfico.

Outro elemento importante é uma queda do escritor Augusto Cury (Avante), que antes estava em terceiro lugar e agora aparece em quarto com 3,5%, e a retomada do empresário Renan Santos (Missão) para a terceira posição, com 5,1%. Além de Lula e Flávio, nenhum outro nome chegou a atingir dois dígitos.

Siga

Primeiro turno

  • Lula (PT): 44,1%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%
  • Renan Santos (Missão): 5,1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,7%
  • Zema (Novo): 1,1%
  • Samara Martins (UP): 0,7%
  • Voto branco ou nulo: 1,6%
  • Não sei: 0,5%

Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

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Evolução temporal dos candidatos no primeiro turno
Evolução temporal dos candidatos no primeiro turno (AtlasIntel/Reprodução)

Segundo turno

Nos eventuais cenários de segundo turno desenhados pela AtlasIntel, Lula venceria quase todos os seus adversários, exceto Flávio Bolsonaro, que tem 0,4 ponto a mais que o petista — criando um cenário de empate técnico entre eles.

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Cenário 1: 

  • Flávio Bolsonaro: 47,2% (+0,4 pp)
  • Lula: 46,8%
  • Outros / Nenhum / Indecisos: 6%

No último levantamento, de 9 de setembro, Flávio já superava Lula por 0,2 ponto e, agora, continua demonstrando crescimento, mas dentro da margem de erro.

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Evolução temporal de Lula e Flávio no segundo turno
Evolução temporal de Lula e Flávio no segundo turno (AtlasIntel/Reprodução)

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2:

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  • Lula: 46,3% (+2,6 pp)
  • Romeu Zema: 43,7%
  • Outros / Nenhum / Indecisos: 10,1%

Na pesquisa anterior da AtlasIntel, Zema aparecia com chance de vitória sobre Lula por 0,2 ponto, também dentro da margem de erro, o que representa uma virada do petista sobre ele agora.

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Cenário 3: 

  • Lula: 46% (+4,3 pp)
  • Ronaldo Caiado: 41,7%
  • Outros / Nenhum / Indecisos: 12,3%

Lula também avançou sobre Caiado, visto que no levantamento anterior ambos empatavam numericamente em um cenário de segundo turno.

Cenário 4:

  • Lula: 45,6% (+7,8 pp)
  • Augusto Cury: 37,8%
  • Outros / Nenhum / Indecisos: 16,6%

O avanço do presidente também se viu em um embate contra Cury, já que a distancia anterior era de 2,7 pontos, subindo agora para 7,8.

Cenário 5: 

  • Lula: 46,1% (+16,4 pp)
  • Renan Santos: 29,7%
  • Outros / Nenhum / Indecisos: 24,2%

A mesma evolução de Lula foi registrada contra Renan Santos, que antes perderia por uma diferença de 12,2 pontos, e agora de 16,4.

Rejeições

Entre todos os candidatos, a maior rejeição registrada ficou com o presidente Lula, que tem 52% nesse quesito, superando Flávio, que aparece com 50,2%.

  • Lula (PT): 52,0%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%
  • Renan Santos (Missão): 39,1%
  • Jair Bolsonaro (PL): 38,5%
  • Romeu Zema (Novo): 30,7%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 28,8%
  • Augusto Cury (Avante): 28,6%
  • Nenhum destes: 0,7%

O governo Lula sob a visão dos brasileiros

O petista também amarga resultados majoritariamente negativos na avaliação e aprovação de seu governo.

Avaliação do governo

  • Ruim/Péssimo: 51,5%
  • Ótimo/Bom: 40,9%
  • Regular: 7,6%

Aprovação do governo

  • Desaprovo: 53,6%
  • Aprovo: 45,4%
  • Não sei: 0,9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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