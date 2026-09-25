Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro entre os eleitores do Espírito Santo

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Real Time Big Data mostra como estão as intenções de voto dos eleitores do Espírito Santo para a disputa presidencial. Os números do levantamento mostram que Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro empatam no primeiro turno, mas o senador ultrapassa o petista no segundo.

Na simulação de primeiro turno, o filho do ex-presidente tem 39% das intenções de voto, contra 37% do presidente. Apesar da diferença de dois pontos, eles estão empatados por causa da margem de erro da pesquisa. Depois deles, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 4% cada um. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) tem 2%.

Os outros candidatos juntos têm 1% dos votos. Brancos e nulos são 7% e os que não souberam ou não quiseram responder, 2%.

Já na simulação de segundo turno, a vantagem do Zero Um é maior: ele tem 48% das intenções de voto, enquanto Lula tem 41%. Nulos e brancos são 8% e os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

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Rejeição

A pesquisa da Real Time Bid Data desta sexta também mediu como está a rejeição de cada um dos candidatos. Lula lidera nesse ranking: 56% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Depois dele, vem Flávio Bolsonaro, que tem 47% de rejeição, seguido de Renan Santos, que tem 42%.

Avaliação do governo federal

Outro recorte da pesquisa é como os moradores do Espírito Santo veem o governo Lula: 57% desaprovam a gestão petista, contra 40% que aprovam. Os que não souberam responder são 3%. Questionados, 39% dos entrevistados capixabas disseram que o governo Lula é ruim ou péssimo, 32% que é regular e 27% que é ótimo ou bom.

Sobre a pesquisa

Para a divulgação dos resultados, o instituto Realtime Big Data ouviu 1.600 eleitores capixabas entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.