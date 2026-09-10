Como está a disputa entre JHC e Renan Filho em Alagoas, segundo pesquisa
Candidatos estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turno, segundo levantamento do AtlasIntel; disputa tende a acabar na primeira etapa
A corrida eleitoral pelo governo de Alagoas se desenrola entre dois dos principais caciques políticos do estado, Renan Calheiros Filho (MDB) e João Henrique Caldas, o JHC (PSDB). Apesar do último liderar numericamente a disputa, ambos estão empatados tecnicamente, segundo pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.208 eleitores do estado entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
JHC aparece com 49,3% das intenções de votos, enquanto Renan Filho tem 46,4%. Diante do atual cenário, é muito provável que a disputa eleitoral seja liquidada já no primeiro turno, visto os altos índices de intenção de voto e a falta de outros candidatos competitivos, que possam levar o processo para um segundo turno.
Primeiro turno
- JHC (PSDB): 49.3%
- Renan Filho (MDB): 46.4%
- Márcio Jambo (Democrata): 1.2%
- Lenilda Luna (UP): 0.2%
- Voto branco/nulo: 1.3%
- Não sei: 1.5%
Segundo turno
Em um eventual, porém improvável, segundo turno entre eles, ambos conquistam apenas alguns décimos a mais. JHC sobe 0,6 ponto percentual, enquanto Renan cresce 0,3 ponto.
- JHC (PSDB): 49.9%
- Renan Filho (MDB): 46.7%
- Voto branco/nulo: 2.0%
- Não sei: 1.3%
Desempenho por área: JHC X Renan Filho
A pesquisa também mediu, na opinião dos entrevistados, o desempenho por área dos dois candidatos favoritos ao pleito. Em todos eles, com exceção de um, JHC se saiu melhor na visão do eleitor. Renan Filho só teve melhor avaliação na questão referente a infraestrutura (estradas, rodovias, aeroportos) — ele foi ministro dos Transportes nos últimos três anos, tendo atuação direta nesse setor, não só em Alagoas, mas em todo o país.
Confira abaixo os números obtidos em cada segmento questionado aos entrevistados.
O governo Paulo Dantas (MDB) na visão dos alagoanos
Por fim, a pesquisa também questionou os alagoanos sobre o governo de Paulo Dantas, que é do MDB e foi eleito com apoio de Renan Filho e Renan Calheiros. No geral, a gestão é mal avaliada, chegando a 54% de desaprovação.
Aprovação
- Desaprovo: 54%
- Aprovo: 33%
- Não sei: 13%
Avaliação
- Ruim / Péssimo: 42%
- Regular: 30%
- Ótimo / Bom: 28%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-00447/2026.