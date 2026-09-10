Como está a disputa Brizola X Zucco no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa
Em levantamento do Real Time Big Data, candidatos protagonizam embate acirrado e equilibrado, que deve ser definido voto a voto
A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está extremamente acirrada e equilibrada entre o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Zucco tem vantagem numérica de um ponto percentual, aparecendo com 36%, enquanto Brizola tem 35% — o cenário mostra um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), apoiado pelo governador Eduardo Leite (PSD), fica em terceiro lugar, com mais de dez pontos de diferença, em 22%.
Primeiro turno
- Zucco (PL): 36%
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Gabriel Souza (MDB): 22%
- Marcelo Maranata (PSDB): 3%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 1%
Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Segundo turno
Três cenários de segundo turno foram desenhados. No principal dele, entre Juliana e Zucco, o empate deixa de ser técnico e passa a ser numérico, com ambos tendo 44% das intenções de voto. Nas outras duas fotografias, tanto Zucco quanto Juliana venceriam Gabriel Souza. Confira os números abaixo.
Cenário 01
- Zucco (PL): 44%
- Juliana Brizola (PDT): 44%
- Nulo / Branco: 7%
- NS / NR: 5%
Cenário 02
- Zucco (PL): 45%
- Gabriel Souza (MDB): 40%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 7%
Cenário 03
- Juliana Brizola (PDT): 45%
- Gabriel Souza (MDB): 39%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 8%
Rejeições
Apesar da disputa acirrada, Zucco e Juliana são justamente os candidatos mais rejeitados pela população do Rio Grande do Sul.
- Zucco (PL): 42%
- Juliana Brizola (PDT): 42%
- Gabriel Souza (MDB): 29%
- Marcelo Maranata (PSDB): 22%
- Cesar Pontes (PCO): 19%
- Priscila Voigt (UP): 18%
- Rejane de Oliveira (PSTU): 18%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
O governo de Eduardo Leite na visão dos gaúchos
A pesquisa também mediua a avaliação dos gaúchos sobre o governo de Eduardo Leite, que, no geral, é bem avaliado, mas não tem conseguido transferir sua positividade para seu candidato e vice.
Aprovação
- Aprova: 55%
- Desaprova: 39%
- NS / NR: 6%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 33%
- Regular: 40%
- Ruim/Péssimo: 25%
- NS / NR: 2%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05497/2026.