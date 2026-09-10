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Política

Como está a disputa Brizola X Zucco no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa

Em levantamento do Real Time Big Data, candidatos protagonizam embate acirrado e equilibrado, que deve ser definido voto a voto

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h22 | Atualizado em 10 set 2026, 08h35
Mulher de óculos e cabelo escuro, com microfone na mão, e homem de terno azul e gravata clara, também com microfone, ambos falando em eventos públicos
Ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e deputado federal Luciano Zucco (PL), ambos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul em 2026 (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Como está a disputa Brizola X Zucco no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está extremamente acirrada e equilibrada entre o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Zucco tem vantagem numérica de um ponto percentual, aparecendo com 36%, enquanto Brizola tem 35% — o cenário mostra um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), apoiado pelo governador Eduardo Leite (PSD), fica em terceiro lugar, com mais de dez pontos de diferença, em 22%.

Primeiro turno

  • Zucco (PL): 36%
  • Juliana Brizola (PDT): 35%
  • Gabriel Souza (MDB): 22%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 3%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 1%

Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

Siga

Segundo turno

Três cenários de segundo turno foram desenhados. No principal dele, entre Juliana e Zucco, o empate deixa de ser técnico e passa a ser numérico, com ambos tendo 44% das intenções de voto. Nas outras duas fotografias, tanto Zucco quanto Juliana venceriam Gabriel Souza. Confira os números abaixo.

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Cenário 01

  • Zucco (PL): 44%
  • Juliana Brizola (PDT): 44%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 5%

Cenário 02

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  • Zucco (PL): 45%
  • Gabriel Souza (MDB): 40%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 7%

Cenário 03

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  • Juliana Brizola (PDT): 45%
  • Gabriel Souza (MDB): 39%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 8%

Rejeições

Apesar da disputa acirrada, Zucco e Juliana são justamente os candidatos mais rejeitados pela população do Rio Grande do Sul.

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  • Zucco (PL): 42%
  • Juliana Brizola (PDT): 42%
  • Gabriel Souza (MDB): 29%
  • Marcelo Maranata (PSDB): 22%
  • Cesar Pontes (PCO): 19%
  • Priscila Voigt (UP): 18%
  • Rejane de Oliveira (PSTU): 18%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%

O governo de Eduardo Leite na visão dos gaúchos

A pesquisa também mediua a avaliação dos gaúchos sobre o governo de Eduardo Leite, que, no geral, é bem avaliado, mas não tem conseguido transferir sua positividade para seu candidato e vice.

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Aprovação

  • Aprova: 55%
  • Desaprova: 39%
  • NS / NR: 6%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 33%
  • Regular: 40%
  • Ruim/Péssimo: 25%
  • NS / NR: 2%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05497/2026.

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