Como está a disputa Brizola X Zucco no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo do Rio Grande do Sul revela cenário apertado. Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) estão em empate técnico no primeiro turno (36% vs 35%) e numérico no segundo (44% para ambos). Apesar da liderança, ambos também são os mais rejeitados. O vice-governador Gabriel Souza (MDB) fica atrás, e a boa avaliação do governador Eduardo Leite não se transfere para ele.

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A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul está extremamente acirrada e equilibrada entre o deputado federal Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 10. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 5 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Zucco tem vantagem numérica de um ponto percentual, aparecendo com 36%, enquanto Brizola tem 35% — o cenário mostra um empate técnico. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), apoiado pelo governador Eduardo Leite (PSD), fica em terceiro lugar, com mais de dez pontos de diferença, em 22%.

Primeiro turno

Zucco (PL): 36%

Juliana Brizola (PDT): 35%

Gabriel Souza (MDB): 22%

Marcelo Maranata (PSDB): 3%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 1%

Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

Segundo turno

Três cenários de segundo turno foram desenhados. No principal dele, entre Juliana e Zucco, o empate deixa de ser técnico e passa a ser numérico, com ambos tendo 44% das intenções de voto. Nas outras duas fotografias, tanto Zucco quanto Juliana venceriam Gabriel Souza. Confira os números abaixo.

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Cenário 01

Zucco (PL): 44%

Juliana Brizola (PDT): 44%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 5%

Cenário 02

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Zucco (PL): 45%

Gabriel Souza (MDB): 40%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 7%

Cenário 03

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Juliana Brizola (PDT): 45%

Gabriel Souza (MDB): 39%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 8%

Rejeições

Apesar da disputa acirrada, Zucco e Juliana são justamente os candidatos mais rejeitados pela população do Rio Grande do Sul.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-05497/2026.

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