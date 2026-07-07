Como está a corrida ao Senado por SP, segundo pesquisa Datafolha

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite de segunda-feira 6 pelo jornal Folha de S. Paulo mostra como está a corrida pelas duas vagas de São Paulo ao Senado Federal.

As duas pré-candidatas do governo Lula, as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), aparecem à frente, seguidas pelo ex-ministro da gestão Bolsonaro Ricardo Salles (Novo). Marina e Tebet estão tecnicamente empatadas, assim como a pré-candidata do PSB e Salles. Outros dois nomes da direita, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), aparecem na sequência.

Confira os números:

Marina Silva (Rede): 18%

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Simone Tebet (PSB): 16%

Ricardo Salles (Novo): 13%

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André do Prado (PL): 11%

Guilherme Derrite (PP): 10%

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Paulinho da Força (Solidariedade): 8%

Brancos, nulos e nenhum candidato: 17%

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Não sabem: 7%

A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 3 de julho e fez 1.608 entrevistas em 71 municípios no estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O índice de confiança do levantamento é de 95%.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Qual a importância da disputa pelo Senado?

A disputa pelo Senado é considerada estratégica tanto pela direita aglutinada em torno de Flávio Bolsonaro (PL) quanto pela esquerda liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois principais nomes na corrida presidencial. É na Casa Alta do Congresso que são discutidos, por exemplo, pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A eleição deste ano vai renovar 54 das 81 cadeiras do Senado (dois terços do total).