Pesquisa: como está a corrida ao Senado no segundo maior colégio do país
Cinco candidatos se mostram competitivos e envolvidos em três empates técnicos, de acordo com Real Time Big Data
A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, segue apertada entre cinco candidatos, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
A liderança numérica é da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que tem 19% das intenções de voto. Logo depois dela, e empatdos tecnicamente com ela, vêm o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e tem 16%, e o deputado federal Domingos Sávio (PL), também com 16%.
O deputado Aécio Neves (PSDB) aparece com 12%, empatado tecnicamente na segunda posição com Viana e Sávio. E o deputado Marcelo Aro (PP) é último nome fortemente competitivo, que tem 11%, empatado tecnicamente com Aécio. Confira os números abaixo.
- Marília Campos (PT): 19%
- Domingos Sávio (PL): 16%
- Carlos Viana (PSD): 16%
- Aécio Neves (PSDB): 12%
- Marcelo Aro (PP): 11%
- Áurea Carolina (PSOL): 8%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 7%
Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.
Primeiro voto
- Marília Campos (PT): 25%
- Domingos Sávio (PL): 17%
- Carlos Viana (PSD): 19%
- Aécio Neves (PSDB): 15%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 6%
- Marco Antônio Superman (Novo): 2%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 0%
- Nulo/Branco: 2%
- NS/NR: 3%
Segundo voto:
- Marília Campos (PT): 13%
- Domingos Sávio (PL): 15%
- Carlos Viana (PSD): 13%
- Aécio Neves (PSDB): 10%
- Marcelo Aro (PP): 13%
- Áurea Carolina (PSOL): 10%
- Marco Antônio Superman (Novo): 6%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0%
- Carlin Moura (Avante): 0%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 7%
- NS/NR: 10%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03351/2026.