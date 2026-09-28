Pesquisa: como está a corrida ao Senado no segundo maior colégio do país

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A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado de Minas Gerais segue apertada, segundo pesquisa do Real Time Big Data. Marília Campos lidera numericamente, mas Carlos Viana, Domingos Sávio, Aécio Neves e Marcelo Aro estão tecnicamente empatados, indicando uma disputa intensa no segundo maior colégio eleitoral do Brasil.

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A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, segue apertada entre cinco candidatos, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A liderança numérica é da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que tem 19% das intenções de voto. Logo depois dela, e empatdos tecnicamente com ela, vêm o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e tem 16%, e o deputado federal Domingos Sávio (PL), também com 16%.

O deputado Aécio Neves (PSDB) aparece com 12%, empatado tecnicamente na segunda posição com Viana e Sávio. E o deputado Marcelo Aro (PP) é último nome fortemente competitivo, que tem 11%, empatado tecnicamente com Aécio. Confira os números abaixo.

Marília Campos (PT): 19%

Domingos Sávio (PL): 16%

Carlos Viana (PSD): 16%

Aécio Neves (PSDB): 12%

Marcelo Aro (PP): 11%

Áurea Carolina (PSOL): 8%

Marco Antônio Superman (Novo): 4%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

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Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.

Primeiro voto

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Marília Campos (PT): 25%

Domingos Sávio (PL): 17%

Carlos Viana (PSD): 19%

Aécio Neves (PSDB): 15%

Marcelo Aro (PP): 9%

Áurea Carolina (PSOL): 6%

Marco Antônio Superman (Novo): 2%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Outros: 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

Segundo voto:

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Marília Campos (PT): 13%

Domingos Sávio (PL): 15%

Carlos Viana (PSD): 13%

Aécio Neves (PSDB): 10%

Marcelo Aro (PP): 13%

Áurea Carolina (PSOL): 10%

Marco Antônio Superman (Novo): 6%

Arcanjo Pimenta (MDB): 0%

Carlin Moura (Avante): 0%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 10%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03351/2026.