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Política

Pesquisa: como está a corrida ao Senado no segundo maior colégio do país

Cinco candidatos se mostram competitivos e envolvidos em três empates técnicos, de acordo com Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h39 | Atualizado em 28 set 2026, 11h41
Montagem com cinco políticos brasileiros: uma mulher sorridente de óculos e blusa branca, e quatro homens de terno e gravata, em diferentes poses e expressões, alguns com microfones à frente
Da esquerda para a direita: Marília Campos (PT), Domingos Sávio (PL), Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Marcelo Aro (PP) (Luci Sallum - PMC / Kayo Magalhães / Michel Jesus / Jonas Pereira / Carlos Moura/Câmara dos Deputados/Agência Senado)
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A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, segue apertada entre cinco candidatos, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A liderança numérica é da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que tem 19% das intenções de voto. Logo depois dela, e empatdos tecnicamente com ela, vêm o senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e tem 16%, e o deputado federal Domingos Sávio (PL), também com 16%.

O deputado Aécio Neves (PSDB) aparece com 12%, empatado tecnicamente na segunda posição com Viana e Sávio. E o deputado Marcelo Aro (PP) é último nome fortemente competitivo, que tem 11%, empatado tecnicamente com Aécio. Confira os números abaixo.

Siga
  • Marília Campos (PT): 19%
  • Domingos Sávio (PL): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 16%
  • Aécio Neves (PSDB): 12%
  • Marcelo Aro (PP): 11%
  • Áurea Carolina (PSOL): 8%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 7%
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Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.

Primeiro voto

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  • Marília Campos (PT): 25%
  • Domingos Sávio (PL): 17%
  • Carlos Viana (PSD): 19%
  • Aécio Neves (PSDB): 15%
  • Marcelo Aro (PP): 9%
  • Áurea Carolina (PSOL): 6%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%

Segundo voto:

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  • Marília Campos (PT): 13%
  • Domingos Sávio (PL): 15%
  • Carlos Viana (PSD): 13%
  • Aécio Neves (PSDB): 10%
  • Marcelo Aro (PP): 13%
  • Áurea Carolina (PSOL): 10%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 6%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0%
  • Carlin Moura (Avante): 0%
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS/NR: 10%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03351/2026.

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