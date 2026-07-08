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Política

Como está a aprovação do governo Lula na nova pesquisa Meio/Ideia 

Levantamento compara desempenho do petista de janeiro a julho de 2026

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 19h02 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h22
Lula, presidente do Brasil, de terno cinza e gravata azul, discursa segurando um microfone, com as mãos gesticulando. Ao fundo, duas bandeiras do Brasil e uma parede de madeira vertical
O presidente Lula durante reunião ministerial - 03/06/2026 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que 48,5% dos eleitores ouvidos desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o petista é aprovado por 46,5%. A diferença está dentro da margem de erro – estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos. Outros 4,9% não souberam avaliar. 

A reprovação de Lula é maior entre homens (55,6%) e evangélicos (76,3%). Já entre mulheres (51,7%), católicos (57,3%) e outras religiões (67,6%) o petista tem aprovação da maioria.

Lula de janeiro a julho de 2026

No levantamento anterior, divulgado no fim de maio, a desaprovação do presidente estava em 51,4% e a aprovação, em 46,6%. Já no começo do ano era de 50% e 47%, respectivamente.

Aprovação de Lula

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06/07 – 46,5%
28/05 – 46,6%
06/05 – 44%
08/04 – 45%
11/03 – 47,2%

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04/02 – 46,6%
13/01 – 47%

Reprovação de Lula
06/07 – 48,5%

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28/05 – 51,4%
06/05 – 53%
08/04 – 51%
11/03 – 50,5%
04/02 – 51,4%

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13/01 – 50%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Avaliação do governo

O governo petista é avaliado como ruim ou péssimo por 41% dos eleitores entrevistados. Outros 32,5% consideram bom ou ótimo e 24,5% como regular.

Já quando questionados se o presidente merece outro mandato, 51% dos eleitores disseram que não, enquanto 45,7% disseram que sim e 3,3% não souberam opinar.

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O levantamento também mostra os cenários de Lula com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa e contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores brasileiros entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,5 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-05628/2026.

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