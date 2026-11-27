A Starlink participou ativamente da apuração das eleições brasileiras neste ano. No interior do Pará, a internet via satélite de Elon Musk foi usada para transmitir resultados de urnas eletrônicas em comunidades remotas da Amazônia.

Antes desse recurso, as equipes de algumas localidades dependiam de conexões lentas ou precisavam viajar horas de barco para encontrar um ponto com internet.

Com a Starlink, foi possível transmitir os arquivos de resultado sem sair das comunidades. Os dados são criptografados, e a empresa de Musk não tem acesso ao conteúdo nem participa da contagem dos votos.

Um dos exemplos foi em Marimarituba — que fica a seis horas de barco de Santarém —, que esteve entre os 101 pontos de transmissão que utilizaram a tecnologia pela primeira vez.

Continua após a publicidade

“Antes a gente saía daqui para fazer a transmissão. Agora, não. Terminou a votação, a gente já faz”, celebrou Elvis Nagai, presidente da seção eleitoral na comunidade.