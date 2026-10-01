Como desistência de adversário poderia impactar campanha de Flávio à Presidência

Uma eventual desistência de um candidato de centro-direita à Presidência na reta final do primeiro turno poderia abrir espaço para uma nova articulação em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro, na avaliação da analista política Daniela Alves. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, ela afirmou que o comportamento dos candidatos de direita e centro-direita será uma das variáveis a observar nas últimas horas da campanha. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A análise surgiu durante uma discussão sobre a capacidade de Lula e Flávio de buscarem novos votos dias antes da eleição. Segundo Daniela, a presença de diferentes nomes no campo da direita, inicialmente vista por parte desse eleitorado como uma dispersão de forças, pode oferecer a Flávio a possibilidade de negociar apoios. “Essa pulverização inicial das candidaturas de direita acabou tendo a possibilidade de fortalecer o Flávio Bolsonaro”, afirmou.

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Como uma desistência poderia beneficiar Flávio?

Para Daniela, uma desistência antes da votação poderia favorecer a tentativa de concentrar votos em torno de Flávio, sobretudo se viesse acompanhada de uma declaração pública de apoio. “Se um presidenciável desistir ainda no primeiro turno, isso também vai fortalecer muito o Flávio Bolsonaro”, avaliou. A analista afirmou que a estratégia passaria pela busca de adesões ainda nas últimas horas da campanha.

Daniela ressaltou, porém, que a retirada de uma candidatura não significaria automaticamente a transferência de seus votos. Na avaliação dela, seria necessário construir um discurso comum entre Flávio e os eventuais aliados para tentar levar os eleitores junto com o apoio político. Segundo a analista, o objetivo seria fazer com que outros candidatos desistissem e, “a partir disso, eles conseguirem ter um discurso comum para que os votos efetivamente sejam transferidos para o Flávio Bolsonaro”.

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Por que os outros candidatos da direita passaram a ter peso na estratégia?

A existência de várias candidaturas de direita e centro-direita havia provocado críticas entre eleitores que, segundo Daniela, defendiam desistências antecipadas para concentrar votos em Flávio. A analista argumenta, no entanto, que essa fragmentação também criou interlocutores com os quais o candidato pode negociar nesta fase da disputa.

É nesse movimento que Daniela identifica uma postura mais pragmática de Flávio. Segundo ela, a existência dos demais candidatos permite ao postulante do PL tentar formar uma “frente ampla da direita”. A analista compara esse movimento à capacidade de articulação que atribui à esquerda na eleição anterior, quando Lula pôde buscar alianças com outros nomes de esquerda e centro-esquerda ainda durante o primeiro turno.

Daniela citou ainda uma declaração atribuída a Pablo Marçal, segundo a qual um presidenciável anunciaria apoio a Flávio Bolsonaro naquela semana. A fala foi apresentada por ela como exemplo das articulações que poderiam ocorrer na fase final da campanha, sem indicar qual candidato faria esse movimento.

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O que ainda pode mudar?

Daniela também chamou atenção para a possibilidade de acontecimentos de última hora alterarem a orientação de parte do eleitorado. “A cada minuto surge uma nova informação”, afirmou.

A analista ressaltou ainda o peso do voto útil em um cenário de forte rejeição aos principais candidatos. Na sua avaliação, parte do eleitorado pode decidir não necessariamente pelo candidato preferido, mas pela intenção de impedir a vitória do adversário.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.