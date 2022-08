Como Ciro Gomes pode definir o embate entre Lula e Bolsonaro

Na edição desta semana de Os Três Poderes, os colunistas Clarissa Oliveira, Matheus Leitão e José Casado analisam o peso da campanha de Ciro Gomes na definição dos rumos da corrida presidencial. O impacto do candidato do PDT no embate entre Lula e Bolsonaro é tema de reportagem de capa da semana. Também entra no debate a ofensiva do petista junto ao empresariado, segmento que segue firme com o ex-capitão.

Lula e Bolsonaro despontam como favoritos na eleição deste ano, mas uma série de variáveis torna o desfecho da disputa indefinido. Entre elas, destaca-se a candidatura de Ciro, que pode ser o fiel da balança na corrida. Conforme mostra capa de VEJA, o pedetista aparece até aqui como o único nome capaz de romper a polarização. Existe, contudo, a chance de que seu eleitorado migre e defina o próximo presidente ainda no primeiro turno. Este movimento é o sonho do petista e o pesadelo do ex-capitão.