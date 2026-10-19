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Política

Como católicos e evangélicos se dividem entre Lula e Flávio, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Pesquisa mostra presidente numericamente à frente entre católicos, enquanto senador tem vantagem entre evangélicos na reta final do segundo turno

Por Da Redação 19 out 2026, 07h14 | Atualizado em 19 out 2026, 07h57
O presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de missa de Nossa Senhora Aparecida no Palácio da Alvorada; Flávio Bolsonaro e esposa, Fernanda, em missa para a santa na Catedral Metropolitana de Brasília
O presidente Lula e a primeira-dama Janja participam de missa de Nossa Senhora Aparecida no Palácio da Alvorada; Flávio Bolsonaro e esposa, Fernanda, em missa para a santa na Catedral Metropolitana de Brasília (Ricardo Stuckert/Campanha de Lula e Charles Vieira/Campanha de Flávio/Divulgação)
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Como católicos e evangélicos se dividem entre Lula e Flávio, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

Católicos e evangélicos apresentam comportamentos distintos na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. Entre os católicos, o presidente aparece com 52,7% das intenções de voto, contra 42,4% do senador. Já entre os evangélicos, Flávio tem 62,1%, enquanto Lula registra 31,6%.

A divisão religiosa é um dos recortes mais claros do levantamento a menos de uma semana do segundo turno. Enquanto Lula tem vantagem numérica de 10,3 pontos percentuais entre os católicos, Flávio abre 30,5 pontos entre os evangélicos.

Como votam os católicos?

Entre os eleitores que se declaram católicos, 52,7% dizem votar em Lula no segundo turno e 42,4% em Flávio Bolsonaro. Outros 2,5% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2,4% não sabem ou não responderam.

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Nesse grupo, portanto, Lula aparece numericamente à frente na disputa direta entre os dois candidatos.

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E qual é o cenário entre os evangélicos?

Entre os evangélicos, o quadro se inverte. Flávio Bolsonaro registra 62,1% das intenções de voto, contra 31,6% de Lula. Branco ou nulo somam 3,3%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

É nesse segmento que Flávio registra uma de suas maiores vantagens entre os grupos religiosos apresentados pela pesquisa.

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Como votam os eleitores de outras religiões?

Entre os entrevistados que declaram pertencer a outras religiões, Lula aparece com 52,4% e Flávio, com 35,4%. A parcela que declara voto branco ou nulo chega a 12,2%. Nesse recorte, não há registro de indecisos na tabela apresentada pela Nexus.

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E entre os eleitores sem religião?

Lula também aparece numericamente à frente entre quem declara não ter religião. O presidente registra 50% nesse grupo, enquanto Flávio tem 32,7%.

Outros 10,3% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 7% não sabem ou não responderam.

O que o recorte religioso revela sobre a disputa?

A pesquisa mostra uma diferença marcante entre os dois maiores grupos religiosos apresentados no levantamento. Lula concentra maior percentual entre católicos, enquanto Flávio tem desempenho mais alto entre evangélicos.

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O contraste também aparece quando se observam os demais segmentos: Lula registra vantagem numérica tanto entre integrantes de outras religiões quanto entre eleitores sem religião.

Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

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Nos votos válidos, Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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