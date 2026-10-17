Como católicos e evangélicos se dividem entre Flávio e Lula, segundo nova pesquisa Datafolha

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A mais recente pesquisa Datafolha revela um eleitorado religioso profundamente dividido na disputa eleitoral. Enquanto Lula domina entre os católicos, Flávio Bolsonaro se destaca entre os evangélicos, com diferenças marcantes que superam o cenário geral. Veja como católicos e evangélicos votam e avaliam o governo.

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A última pesquisa Datafolha mostra uma divisão expressiva do eleitorado religioso na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Entre os católicos, Lula aparece com 52% das intenções de voto, contra 42% de Flávio. Já entre os evangélicos, o cenário se inverte: o candidato do PL registra 62%, enquanto o presidente tem 29%.

O contraste entre os dois grupos é um dos mais marcantes entre os recortes apresentados pelo instituto. Enquanto Lula tem 10 pontos percentuais de vantagem entre católicos, Flávio abre 33 pontos entre evangélicos.

Como votam os católicos?

Entre os eleitores que se declaram católicos, Lula registra 52% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 42%. O presidente aparece, portanto, numericamente à frente nesse segmento.

Os católicos representam 48% da amostra ponderada do Datafolha. A margem de erro específica para esse grupo é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

E entre os evangélicos?

Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro tem 62% e Lula, 29%, a maior diferença registrada pelo Datafolha entre os principais segmentos destacados no relatório.

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Os evangélicos correspondem a 30% da amostra ponderada. Para esse grupo, a margem de erro máxima é de 4 pontos percentuais.

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Como o recorte religioso se compara ao cenário geral?

No conjunto do eleitorado, a disputa é bem mais apertada. Flávio aparece com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nos votos válidos, o placar é de 51% para Flávio e 49% para Lula.

Isso mostra que o recorte religioso produz diferenças muito maiores do que as observadas no cenário nacional: entre católicos, Lula supera seu percentual geral; entre evangélicos, Flávio amplia de forma considerável sua vantagem.

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A avaliação do governo também muda por religião?

Sim. A aprovação do trabalho de Lula também varia de forma significativa entre os dois grupos. Entre os católicos, 53% aprovam o trabalho do presidente; entre os evangélicos, esse percentual cai para 34%.

No sentido inverso, a desaprovação é maior entre evangélicos. O relatório mostra 63% de desaprovação nesse grupo, contra 44% entre os católicos.

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Qual é o peso de católicos e evangélicos na amostra?

Segundo o perfil da pesquisa, 48% dos entrevistados se declaram católicos e 30%, evangélicos. Outros 11% dizem não ter religião, enquanto parcelas menores se identificam com outras religiões, espiritismo ou umbanda.

Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Datafolha ouviu 2.520 eleitores em 153 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. As entrevistas foram presenciais, em pontos de fluxo populacional. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026.



VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.