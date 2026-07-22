Como bolsonarismo viu a desistência de vice de Douglas Ruas no Rio

A saída de Rogério Lisboa (PP) da chapa encabeçada por Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio não foi vista como motivo de crise pelo bolsonarismo. Alegando questões pessoais, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou o posto de vice neste domingo.

Para os aliados de Flávio Bolsonaro (PL), entretanto, o desfalque não significará prejuízo eleitoral. Isso porque a presença dele na coligação era vista como uma forma de atrair tempo de rádio e TV, através da coligação local com o PP.

O potencial impacto eleitoral, entretanto, é visto como baixo e, na interpretação de correligionários de Flávio e Ruas, o espaço deve ser suprido por outro nome indicado pela federação União-PP.

A escolha de um novo nome deve ser feita na próxima semana e deve contemplar outro nome da Baixada Fluminense.

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