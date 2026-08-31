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Política

Como Augusto Cury encontrou o espaço que Caiado e Zema não conseguiram ocupar, segundo cientista político

Rodrigo Prando avalia que discurso “menos virulento” do estreante ganhou ressonância enquanto políticos mais experientes enfrentam dificuldades

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 13h14
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Como Augusto Cury encontrou o espaço que Caiado e Zema não conseguiram ocupar, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

A experiência política e uma trajetória no Executivo não têm sido suficientes para impulsionar Ronaldo Caiado e Romeu Zema na corrida presidencial. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Rodrigo Prando comparou o desempenho dos dois ex-governadores ao de Augusto Cury, em alta nas pesquisas, e apontou uma possível explicação para o espaço conquistado pelo estreante: uma comunicação “mais pausada, menos virulenta”, que teria conseguido se diferenciar dos discursos dos adversários (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao analisar as dificuldades de Caiado, Prando destacou que o candidato dispõe de uma estrutura partidária relevante. O cientista político também chamou atenção para a presença de Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice na chapa, a quem classificou como “um dos melhores analistas do cenário político brasileiro”, na condição de ator político.

Para Prando, a candidatura de Caiado também deve ser observada dentro da estratégia partidária de formação de bancadas no Congresso. Ele ressaltou que a eleição de deputados federais e senadores tem impacto sobre os recursos disponíveis para as legendas.

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Por que Caiado não consegue avançar?

Na comparação feita pelo cientista político, Caiado reúne atributos que, em tese, poderiam ajudá-lo eleitoralmente. Prando mencionou sua trajetória como governador e destacou a avaliação na área de segurança pública, tema que considera particularmente sensível para a população.

O problema estaria na dificuldade de transformar esses ativos em crescimento. “O Caiado não consegue ultrapassar esses números”, afirmou. Segundo Prando, o candidato não consegue chegar aos dois dígitos, enquanto Cury, mesmo sendo menos conhecido, conseguiu chamar atenção em suas aparições na campanha.

O cientista político citou como exemplo o desempenho em debates e sabatinas. Segundo ele, houve avaliações de que Cury conseguiu se sair melhor do que Caiado, que teria enfrentado dificuldades com o tempo e em sua própria apresentação.

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Por que o discurso de Zema “não encaixou”?

Romeu Zema enfrenta, na avaliação de Prando, um problema diferente. O cientista político chamou atenção para as dificuldades eleitorais do ex-governador inclusive em Minas Gerais e questionou a eficácia da imagem construída em torno de sua experiência administrativa “Esse discurso do gestor competente, capaz e a forma como ele se colocou não encaixou”, afirmou.

Prando também associou essa dificuldade à estratégia política adotada por Zema. Segundo ele, as críticas feitas pelo candidato ao STF o aproximaram de Flávio Bolsonaro, reduzindo a capacidade de ocupar um espaço próprio na disputa. Caiado, por sua vez, tentou se distanciar desse campo, mas, na leitura do cientista político, também não conseguiu encontrar uma fórmula capaz de ampliar sua candidatura.

O que Cury fez de diferente?

É justamente na comparação com os dois políticos mais experientes que Prando identifica o aspecto mais curioso do cenário. Em sua avaliação, quem conseguiu “encaixar melhor” entre os nomes analisados foi Cury.

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O cientista político destacou especialmente o estilo de comunicação do candidato. “Uma fala mais pausada, menos virulenta parece ter encontrado ressonância em mentes e corações dos brasileiros”, afirmou.

Na leitura apresentada no Ponto de Vista, portanto, a diferença não estaria necessariamente na experiência acumulada ou na estrutura política. Enquanto Caiado tenta transformar sua trajetória e a força partidária em crescimento, e Zema aposta em uma imagem de gestor que, segundo Prando, não encontrou aderência suficiente, Cury começa a ocupar espaço justamente com um estilo menos agressivo. É essa diferença que, para o cientista político, ajuda a explicar por que o estreante consegue avançar onde os dois ex-governadores ainda encontram dificuldades.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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