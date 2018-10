A TV Globo transmitirá os debates com os candidatos ao governo dos 26 estados e do Distrito Federal nesta terça-feira, 2, e na quarta-feira, 3, após a novela Segundo Sol. Este é o último debate entre os concorrentes a governadores antes do primeiro turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo, 7.

Nesta terça-feira, a emissora transmitirá os encontros para 25 estados e para o Distrito Federal. O debate entre os concorrentes ao governo do Rio Grande do Sul será na quarta-feira, 3. Na quinta-feira, 4, a Globo transmitirá o debate com os candidatos à presidência da República, no último dia de campanha no primeiro turno. Este também será o último debate entre os presidenciáveis.

Estarão presentes os candidatos Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). A participação de Jair Bolsonaro (PSL) está condicionada à evolução de seu quadro clínico. Por recomendação médica, o capitão reformado do Exército se recupera em sua casa, no Rio de Janeiro, do atentado sofrido em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 6 de setembro.

Cabo Daciolo (Patriota) não foi convidado, pois, no entendimento jurídico da TV Globo, o partido não se enquadra no entendimento firmado pela reforma política aprovada no Congresso em outubro passado, que prevê que as emissores convidem todos os candidatos de partidos que tenham pelo menos cinco parlamentares – senadores e deputados. Um dos parlamentares do Patriota migrou para a legenda após o fim da janela partidária.

Antes da reforma, poderiam ser convidados candidatos de partidos com bancadas na Câmara com pelo menos nove deputados, não contando senadores.