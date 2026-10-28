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Política

Como aliados defendem que Lula deve tratar ‘fuga’ de Flávio Bolsonaro após derrota

Interlocutores do mandatário avaliam que petista deve deixar filho de Bolsonaro para a Justiça e acreditam que iniciativa pode fragilizar oposição

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h30
Duas cenas políticas: à esquerda, Jair Bolsonaro em camisa branca, cercado por apoiadores e microfones, em coletiva noturna. À direita, Lula, de camisa azul, acena para uma multidão em comício noturno, com luzes de celular visíveis.
Derrota e vitória - Flávio Bolsonaro e Lula: por uma margem relevante, o povo escolheu o petista no segundo turno (João Pedro Carvalho/Fotoarena/Ag. O Globo; Ricardo Stuckert/.)
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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o presidente não deve dar palco para a decisão de Flávio Bolsonaro de ir para os Estados Unidos após ter sido derrotado pelo petista nas urnas no último domingo.

Ontem, o mandatário chegou a falar sobre o assunto durante a celebração de seu aniversário de 81 anos com apoiadores.

“Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso. Ele deveria ter entregue o passaporte. A Polícia Federal já devia suspeitar que ele sairia do Brasil, ele tem inquérito”, disse o petista.

Interlocutores entendem o desabafo, mas destacam que o presidente deve deixar o assunto para “a Justiça e a polícia”, com o objetivo de esvaziar o tema, se concentrar em seu quarto mandato e fragilizar os ataques da oposição.

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A leitura é que, se Lula mantiver o tema sob os holofotes, contribuirá com a narrativa de perseguição defendida pelos opositores e manterá os bolsonaristas mobilizados contra sua vitória nas urnas e seu novo mandato. Isso, inclusive, dificultaria a desejada pacificação do país desejada para a nova gestão à frente do Palácio do Planalto.

Apontam ainda que a “fuga” de Flávio não é endossada por todos os aliados e que o ideal é deixar para que a oposição fique com o tema em seu colo e acabe se dividindo.

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