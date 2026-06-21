Como aliados de Ciro Nogueira viram novos detalhes de proximidade do dirigente com Vorcaro

É crescente o constrangimento dentro do PP em função da presença constante da imagem de Ciro Nogueira nos novos capítulos da novela sobre o escândalo de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A cada novo desdobramento do caso, fica mais evidente a relação próxima que o senador piauiense mantinha com o banqueiro.

Até mesmo aliados de primeira hora tem defendido nos bastidores que talvez esteja chegando a hora de ele se afastar da presidência do partido.

Interlocutores descartam que ele cederá facilmente às pressões internas, mas reconhecem que muitos correligionários se afastaram do parlamentar.