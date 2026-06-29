Como a decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro pode impactar pesquisas eleitorais

A decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a eventual prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro permanece em aberto e deve ser precedida por uma reunião com a defesa do ex-chefe do Executivo. Segundo o repórter Marcelo Ribeiro, da coluna Radar, durante o programa Ponto de Vista, o encontro servirá para que os advogados reforcem os argumentos favoráveis à manutenção da medida, enquanto o Supremo aguarda a conclusão de apurações relacionadas ao episódio da arma registrada em nome de Bolsonaro (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que a decisão ainda não foi tomada?

A definição era esperada para a semana anterior, quando venceu o prazo inicial de 90 dias da prisão domiciliar. Segundo o jornalista, a análise acabou sendo adiada após a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente com um ajudante de ordens, episódio que passou a ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A apuração busca esclarecer se o caso configura uma falta grave capaz de alterar a situação jurídica de Bolsonaro.

O que dizem a defesa e a PGR?

Moraes decidiu ouvir tanto a defesa quanto a PGR antes de tomar uma decisão definitiva. Segundo o repórter, a PGR defendeu que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar até que a investigação esclareça se houve efetivamente uma infração disciplinar.

Já a defesa sustenta que não existe falta grave e argumenta que permanecem válidos os fundamentos que levaram à concessão da prisão domiciliar há três meses. “O quadro de saúde segue estável. Não mudou em relação a 90 dias atrás.”

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Além da condição clínica, os advogados também apontam o comportamento do ex-presidente durante o período em que permaneceu em casa.

Qual é a tendência no Supremo?

De acordo com fontes do Judiciário citadas por Marcelo Ribeiro, o cenário mais provável neste momento é a manutenção da prisão domiciliar. Segundo ele, uma das possibilidades discutidas seria prorrogar a medida e deixar aberta a possibilidade de revisão caso a investigação da Polícia Civil conclua pela existência de falta grave.

Outra hipótese considerada é adiar a decisão definitiva até a conclusão das apurações.

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Por que uma eventual volta à Papuda rende debates nos bastidores?

Nos bastidores políticos, a avaliação apresentada pelo repórter é de que uma eventual determinação para o retorno de Jair Bolsonaro ao sistema prisional poderia produzir efeitos eleitorais. Segundo Ribeiro, há interlocutores que preferem a manutenção da prisão domiciliar justamente para evitar que uma nova prisão em regime fechado fortaleça o discurso político do ex-presidente e de seus aliados. “Tem gente que está quase que na torcida para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique em casa.”

Na leitura descrita pelo jornalista, uma eventual volta à Penitenciária da Papuda poderia repercutir positivamente nas pesquisas de intenção de voto, especialmente para a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.