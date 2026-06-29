Como a decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro pode impactar pesquisas eleitorais
Nos bastidores, avaliação é de que uma volta à Papuda poderia beneficiar Flávio Bolsonaro
A decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a eventual prorrogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro permanece em aberto e deve ser precedida por uma reunião com a defesa do ex-chefe do Executivo. Segundo o repórter Marcelo Ribeiro, da coluna Radar, durante o programa Ponto de Vista, o encontro servirá para que os advogados reforcem os argumentos favoráveis à manutenção da medida, enquanto o Supremo aguarda a conclusão de apurações relacionadas ao episódio da arma registrada em nome de Bolsonaro (este texto é um resumo do vídeo acima).
Por que a decisão ainda não foi tomada?
A definição era esperada para a semana anterior, quando venceu o prazo inicial de 90 dias da prisão domiciliar. Segundo o jornalista, a análise acabou sendo adiada após a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente com um ajudante de ordens, episódio que passou a ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.
A apuração busca esclarecer se o caso configura uma falta grave capaz de alterar a situação jurídica de Bolsonaro.
O que dizem a defesa e a PGR?
Moraes decidiu ouvir tanto a defesa quanto a PGR antes de tomar uma decisão definitiva. Segundo o repórter, a PGR defendeu que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar até que a investigação esclareça se houve efetivamente uma infração disciplinar.
Já a defesa sustenta que não existe falta grave e argumenta que permanecem válidos os fundamentos que levaram à concessão da prisão domiciliar há três meses. “O quadro de saúde segue estável. Não mudou em relação a 90 dias atrás.”
Além da condição clínica, os advogados também apontam o comportamento do ex-presidente durante o período em que permaneceu em casa.
Qual é a tendência no Supremo?
De acordo com fontes do Judiciário citadas por Marcelo Ribeiro, o cenário mais provável neste momento é a manutenção da prisão domiciliar. Segundo ele, uma das possibilidades discutidas seria prorrogar a medida e deixar aberta a possibilidade de revisão caso a investigação da Polícia Civil conclua pela existência de falta grave.
Outra hipótese considerada é adiar a decisão definitiva até a conclusão das apurações.
Por que uma eventual volta à Papuda rende debates nos bastidores?
Nos bastidores políticos, a avaliação apresentada pelo repórter é de que uma eventual determinação para o retorno de Jair Bolsonaro ao sistema prisional poderia produzir efeitos eleitorais. Segundo Ribeiro, há interlocutores que preferem a manutenção da prisão domiciliar justamente para evitar que uma nova prisão em regime fechado fortaleça o discurso político do ex-presidente e de seus aliados. “Tem gente que está quase que na torcida para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique em casa.”
Na leitura descrita pelo jornalista, uma eventual volta à Penitenciária da Papuda poderia repercutir positivamente nas pesquisas de intenção de voto, especialmente para a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.