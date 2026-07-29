Como a campanha de Tarcísio reagiu aos novos números da disputa em São Paulo

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Novas pesquisas do Instituto Paraná Pesquisas e Genial/Quaest mostram Tarcísio de Freitas (Republicanos) com uma liderança expressiva de 13 a 15 pontos sobre Fernando Haddad (PT) na corrida pelo governo de São Paulo. A campanha de Tarcísio celebra os resultados, atribuindo-os ao reconhecimento da gestão. A pré-campanha se prepara para ouvir a população e apresentar propostas no estado.

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O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera as intenções de voto no estado contra o oponente Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, de acordo com os levantamentos divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Paraná Pesquisas e pela Genial/Quaest.

A liderança na primeira consulta é de 13 pontos, enquanto na segunda chega a 15 pontos. Essa vantagem é vista nos bastidores da campanha de Tarcísio com otimismo. A equipe do governador atribui o retrato do momento ao reconhecimento dos paulistas às entregas realizadas pela gestão.

Com a proximidade do início do período eleitoral em agosto, a pré-campanha de Tarcísio se prepara para percorrer o estado com o objetivo de ouvir a população e apresentar propostas.

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