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Política

Como a campanha de Tarcísio reagiu aos novos números da disputa em São Paulo

Diferença apontada pela Quaest e pelo Paraná Pesquisas é atribuída ao impacto das entregas estaduais na percepção do eleitorado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 12h33 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h49
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo/Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda/Divulgação)
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O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera as intenções de voto no estado contra o oponente Fernando Haddad (PT)  na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, de acordo com os levantamentos divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Paraná Pesquisas e pela Genial/Quaest.

A liderança na primeira consulta é de 13 pontos, enquanto na segunda chega a 15 pontos. Essa vantagem é vista nos bastidores da campanha de Tarcísio com otimismo. A equipe do governador atribui o retrato do momento ao reconhecimento dos paulistas às entregas realizadas pela gestão.

Com a proximidade do início do período eleitoral em agosto, a pré-campanha de Tarcísio se prepara para percorrer o estado com o objetivo de ouvir a população e apresentar propostas.

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