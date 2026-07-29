Como a campanha de Tarcísio reagiu aos novos números da disputa em São Paulo
Diferença apontada pela Quaest e pelo Paraná Pesquisas é atribuída ao impacto das entregas estaduais na percepção do eleitorado
O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera as intenções de voto no estado contra o oponente Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, de acordo com os levantamentos divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Paraná Pesquisas e pela Genial/Quaest.
A liderança na primeira consulta é de 13 pontos, enquanto na segunda chega a 15 pontos. Essa vantagem é vista nos bastidores da campanha de Tarcísio com otimismo. A equipe do governador atribui o retrato do momento ao reconhecimento dos paulistas às entregas realizadas pela gestão.
Com a proximidade do início do período eleitoral em agosto, a pré-campanha de Tarcísio se prepara para percorrer o estado com o objetivo de ouvir a população e apresentar propostas.