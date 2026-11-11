Como a Câmara usou projeto sobre dívidas rurais para liberar os cigarros eletrônicos no Brasil
Inserção de trecho de 70 palavras em matéria alheia ao tema acelerou aprovação antes da perda de validade do texto
A aprovação da fabricação, comercialização e consumo de cigarros eletrônicos no Brasil ocorreu por meio de uma alteração inserida em um projeto voltado à renegociação de dívidas de produtores rurais. A votação na Câmara dos Deputados foi realizada na noite de terça, 10, de forma rápida em virtude da iminente perda de validade da proposta sobre o setor agrícola, como mostrou o colunista José Casado. O texto aprovado pelos deputados segue agora para análise do Senado.
O que é a manobra aplicada na proposta?
A inclusão do tema referente aos cigarros eletrônicos ocorreu mediante o enxerto de um artigo de 70 palavras em um projeto que tratava originalmente de regras para facilitar a renegociação de dívidas de produtores rurais. Essa prática de inserir conteúdo alheio à matéria principal é conhecida no meio parlamentar como “jabuti”. Não estão claras as razões pelas quais o governo resolveu apoiar a inclusão dessa emenda no projeto sobre o setor agrícola.
Quem atuou pela validação do artigo?
O relator da proposta foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Ele validou o dispositivo de interesse dos fabricantes de cigarros eletrônicos, promovido por um grupo composto por deputados e senadores integrantes do PT, Partido Liberal, MDB e Republicanos, entre outras agremiações. A articulação permitiu que o texto avançasse na votação realizada pelos parlamentares na Casa Baixa.
Por que a votação ocorreu em ritmo acelerado?
A apreciação da matéria na Câmara dos Deputados ocorreu às pressas devido ao prazo limite de vigência do projeto sobre dívidas rurais, que perderia a validade a partir da meia-noite do dia da votação. Com o aval conferido pelos deputados federais, o texto contendo a liberação da produção, venda e consumo dos dispositivos eletrônicos de fumar foi encaminhado para deliberação dos senadores.
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