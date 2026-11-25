A proposta de reajuste salarial para cargos de alto escalão do governo do Rio foi aprovada pela Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa (Alerj) na manhã desta quarta-feira, 25. O projeto prevê aumento de cerca de 64% no salário do governador (de 21.868 para 36.000 reais), além de ajustes nos salários do vice-governador, dos secretários e dos subsecretários do governo. Para entrar em vigor, a proposta terá que ser aprovada por maioria no plenário da Alerj e sancionada.

Caso o reajuste seja aprovado, o custo para os cofres públicos será de cerca de 16,36 milhões de reais por ano (considerando a estrutura atual de 28 secretarias e 96 subsecretarias). Esse valor se juntaria ao déficit previsto no orçamento de 2027, de cerca de 13,98 bilhões de reais. A Lei Orçamentaria ainda pode sofrer alterações, já que está em tramitação na Alerj.

O relatório, apresentado pela Comissão de Orçamento, prevê a reposição parcial da inflação acumulada desde o último ajuste, em 2015. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação de bens e serviços neste período foi de 89,56%. O documento também menciona o salário de governadores em outros estados do Sudeste: cerca de 36.000 reais em São Paulo e no Espírito Santo e 42.000 reais em Minas Gerais.

Um dos principais beneficiados pelo potencial reajuste é o governador eleito Douglas Ruas (PL). Questionado sobre a proposta, Ruas, que preside a Assembleia, afirmou que se trata de uma iniciativa da Comissão de Orçamento. “Não tem constrangimento nenhum da minha parte”, afirmou o futuro governador, que toma posse em 2027. De acordo com Ruas, o ajuste contribui para que o governo tenha profissionais competentes à frente das pastas do Rio de Janeiro.

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Aumento salarial por cargo

Confira a variação salarial dos ocupantes dos cargos, caso o projeto seja aprovado:

Governador: 21.868 reais para 36.000 reais ( +64,6% )

) Vice-governador: 18.421 reais para 34.000 reais ( +84,5% )

) Secretários: 18.421 reais para 30.000 reais ( +62,8% )

) Subsecretários: 16.579 reais para 26.000 reais (+56,8%)

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Projeto semelhante não foi aprovado em 2022

Em dezembro de 2022, um projeto semelhante foi apresentado pela Comissão de Orçamento, mas não foi aprovado pelo plenário da Alerj. Um dos pontos que motivaram críticas na época foi a disparidade entre o percentual de reajuste proposto para funcionários de alto escalão (cerca de 62%) e o do aumento pautado para os demais servidores estaduais (5,9%). Em julho e outubro de 2026, servidores públicos do Poder Executivo estadual, como professores, médicos e policiais civis, foram contemplados com recomposições salariais de 5,62% cada, totalizando um reajuste acumulado de 11,56%.