Comissão convoca Mauro Vieira para explicar fala sobre risco de ação militar dos EUA contra Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será obrigado a comparecer à comissão de Relações Exteriores da Câmara para prestar esclarecimentos sobre uma declaração de que haveria risco de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil.

Composto majoritariamente por parlamentares da oposição, o requerimento de convocação foi aprovado na manhã desta quarta-feira. Governistas até tentaram transformar o dispositivo em um convite, mas os opositores rejeitaram a possibilidade.

Ontem, a comissão de Relações Exteriores do Senado já havia aprovado um convite para o auxiliar comparecer e abordar o mesmo caso.

Em resposta a um requerimento de informação apresentado pelo deputado Evair de Melo, Vieira afirmou haver a possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos contra o território brasileiro como reflexo da classificação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos das facções criminosas PCC e CV como organizações terroristas.

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Para o chanceler, a decisão abriu espaço para ações mais duras e unilaterais norte-americanas.

Na avaliação de Evair, o ministro não forneceu informações objetivas e se limitou a apresentar considerações genéricas sobre a posição institucional do governo.

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Durante a reunião da comissão, governistas pediram que a convocação não fosse apreciada ou pelo menos fosse transformada em convite.

O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva, reagiu, chamou o ministro de “mentiroso” e classificou as declarações como politiqueiras. “Esse requerimento é por fatos novos, sobre declarações graves, infelizes, politiqueiras do senhor ministro que representa o presidente Lula no exterior. Não tem nada de ataque à soberania. Isso é balela do governo Lula. Temos a população vivendo sob o domínio do tráfico”.