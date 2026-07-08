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Política

Comissão convoca Mauro Vieira para explicar fala sobre risco de ação militar dos EUA contra Brasil

Auxiliar de Lula já havia sido convidado por colegiado do Senado para tratar do mesmo tema

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h08 | Atualizado em 8 jul 2026, 13h27
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será obrigado a comparecer à comissão de Relações Exteriores da Câmara para prestar esclarecimentos sobre uma declaração de que haveria risco de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil.

Composto majoritariamente por parlamentares da oposição, o requerimento de convocação foi aprovado na manhã desta quarta-feira. Governistas até tentaram transformar o dispositivo em um convite, mas os opositores rejeitaram a possibilidade.

Ontem, a comissão de Relações Exteriores do Senado já havia aprovado um convite para o auxiliar comparecer e abordar o mesmo caso.

Em resposta a um requerimento de informação apresentado pelo deputado Evair de Melo, Vieira afirmou haver a possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos contra o território brasileiro como reflexo da classificação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos das facções criminosas PCC e CV como organizações terroristas.

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Para o chanceler, a decisão abriu espaço para ações mais duras e unilaterais norte-americanas.

Na avaliação de Evair, o ministro não forneceu informações objetivas e se limitou a apresentar considerações genéricas sobre a posição institucional do governo.

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Durante a reunião da comissão, governistas pediram que a convocação não fosse apreciada ou pelo menos fosse transformada em convite.

O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva, reagiu, chamou o ministro de “mentiroso” e classificou as declarações como politiqueiras. “Esse requerimento é por fatos novos, sobre declarações graves, infelizes, politiqueiras do senhor ministro que representa o presidente Lula no exterior. Não tem nada de ataque à soberania. Isso é balela do governo Lula. Temos a população vivendo sob o domínio do tráfico”.

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